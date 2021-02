Le moment était très attendu. La présentation du projet lauréat du concours lancé par la Région Sud pour bâtir la future cité scolaire internationale s’est déroulée mercredi 17 février 2021 à l’Hôtel de Région en présence des principaux contributeurs et de l’équipe gagnante, le groupement Bouygues-Ricciotti-Carta (voir notre précédent article).

Tous les acteurs présents, de Renaud Muselier, le président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, chef de file du projet en raison de sa compétence sur les lycées, mais aussi Martine Vassal, présidente du Département des Bouches-du-Rhône et Pierre-Marie Ganozzi, l’adjoint au maire de Marseille, chargé du plan écoles (car un collège et une école seront également présents sur le site) se sont félicités de l’ouverture programmée pour la rentrée 2024 de ce nouvel équipement. Le recteur d’Académie Bernard Beignier n’a pas non plus boudé son plaisir considérant que cette cité était bien unique en France par le nombre de classes d’âge concernées.

Les architectes de renom, Rudy Ricciotti et Roland Carta, le duo déjà allié dans la réalisation de l’iconique Mucem, ont expliqué leur choix tant au niveau de l’organisation des espaces que des matériaux choisis.

Un film (voir ci-dessous), et une maquette sommaire dévoilée en geste inaugural, ont été présentés.