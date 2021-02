Dans sa dernière vidéo publiée mardi 16 février, le professeur Didier Raoult donne des indices sur un réchauffement de ses relations avec le ministre de la santé Olivier Véran : « Je suis ravi. Le président de la République a pris à bras-le-corps avec le ministre de la Santé le problème de la séquence virale », explique-t-il.



En fait, l’Etat et le ministère ont permis à Didier Raoult d’acheter la machine de séquençage la plus puissante du marché, un outil coutant plusieurs centaines de milliers d’euros. « Je suis très satisfait de ce rapport nouveau de coopération que nous sommes en train d’avoir sur des éléments qui me paraissent scientifiquement indispensable », indique le directeur de l’IHU de Marseille. Depuis le début de l’épidémie, Didier Raoult ne se privait pourtant pas de critiquer ouvertement les décisions d’Olivier Véran et l’accusait même au mois d’octobre de bloquer ses commandes de chloroquine chez Sanofi.

Raoult alerte sur l’inefficacité des vaccins contre les nouveaux variants

« Nous avons été les premiers en septembre à alerter sur l’apparition de nombreuses mutations mais personne n’a écouté », regrette Didier Raoult. Désormais, la question de l’efficacité des vaccins actuellement fournis à la population se pose et la réponse de l’infectiologue est inquiétante : « Les variants brésiliens et sud-africains échappent aux vaccins mis en place même si c’est dit avec discrétion », prévient-il.

Pire, il parle d’une nouvelle mutation apparues depuis quelques mois dans le Sud des Etats-Unis « qui est en train d’atteindre jusqu’à 20% des cas diagnostiqués dans le pays » qui ne serait pas sensible non plus aux vaccins utilisés. Il prône ainsi une évolution de la stratégie vaccinale et l’utilisation « d’une une souche complète plutôt que de viser un seul peptide (la protéine spike, NDLR) trop variable ».

Un début d’immunité naturelle à Marseille ?

Malgré ces nouvelles inquiétantes, Didier Raoult reste pour l’instant confiant sur l’évolution de la situation épidémique en France et à Marseille. Selon les chiffres de l’IHU, le nombre de nouveaux cas positifs est plutôt stable depuis le début de l’année 202, aux alentours de 224 par semaine. Les hospitalisations en réanimation dans les hôpitaux marseillais restent également au même niveau, 60 patients, depuis trois semaines. Il met ce calme relatif sur le compte de l’arrivée d’une immunité collective : « A Marseille, j’estime que 30 à 40% de la population a été infectée naturellement (…) Entre la vaccination et cette protection naturelle, la population entièrement sensible à ce virus va diminuer », prédit-il.

Liens utiles :



> Le Remdesivir à l’origine du variant anglais ? Les suspicions de Didier Raoult

> Vaccins, variants, traitements… Didier Raoult face aux mutations de la Covid-19