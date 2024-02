Avec la cité scolaire Jacques Chirac, Marseille va enfin à la prochaine rentrée scolaire disposer d’un établissement international. Un outil que le ville attendait depuis des décennies et qui manquait dans l’offre d’enseignement, notamment pour attirer les familles des cadres internationaux, recrutés localement mais qui n’avaient pas de solution pour trouver de quoi inscrire leurs enfants et adolescents.

La nouvelle Cité scolaire internationale accueillera donc à la rentrée 2024 ses premières classes au terme d’un chantier rondement mené depuis 2021. L’ouverture de la cite scolaire internationale Jacques Chirac située sur le périmètre d’Euroméditerranée, dans le quartier d’Arenc, au pied de la tour CMA CGM, en bordure nord du Dock des sud (rue Urbain V dans le 2e arrondissement de Marseille), est progressive, avec d’abord pour l’année scolaire 2024-2025 les CP (3 classes), les CM1 (3 classes), les sixièmes (6 classes) et les secondes (10 classes).

La montée pédagogique se fera ensuite progressivement sur trois ans pour l’élémentaire, sur quatre ans pour le collège et sur trois ans pour le lycée (+ deux ans pour le post-bac) précise l’Académie d’Aix-Marseille sur son site. Le rectorat précise que la cité accueillera à terme plus de 2000 élèves qui seront tous inscrits en section internationale. Ces cinq sections internationales sont ouvertes dès le CP et proposent. plusieurs langues : allemande, arabe, britannique, chinoise et espagnole et une 6e section à partir de la seconde : américaine.

L’Académie précise les modes de sélection des élèves et le calendrier

L’établissement n’est pas sectorisé (hors carte scolaire) et s’adresse à tous les profils sociaux : les élèves des écoles et collèges de proximité situés en REP+ tout comme des enfants de cadres internationaux, de familles binationales (langues de section) ou ayant eu un parcours professionnel à l’étranger. Autres profils invités à candidater : tous les élèves, ayant bénéficié ou pas d’enseignement renforcé en langues vivantes, qui démontreront une appétence pour les langues vivantes et un potentiel pour suivre l’ensemble des apprentissages. Tous les élèves devront passer des tests de recrutement.

Cité scolaire Jacques Chirac : quelle sélection pour les élèves du collège et lycée ?

Le recrutement des élèves de collège tiendra compte des données suivantes : le dossier de candidature comprenant notamment le bilan de compétences des classes antérieures, une test écrit d’une heure, et un test oral de 10 minutes. Une réunion d’informations est prévue la semaine prochaine en visio :

Le recrutement des élèves au lycée se déroule de la même façon : étude du dossier de candidature comprenant notamment le bilan de compétences des classes antérieures, un test écrit de 1h30 et un test oral de 10 minutes.

Entrée à l’école : pas de test écrit

A l’école : il n’y a pas de test écrit. Le recrutement des élèves va tenir compte du carnet de suivi des apprentissages pour l’entrée au CP et du Livret scolaire pour l’entrée au CM1. Un entretien est organisé avec l’élève (et sa famille) pour apprécier sa curiosité et son appétence. Un test oral sous forme de jeux est prévu pour apprécier le potentiel d’apprentissage et a capacité à communiquer, à entrer en contact avec l’autre, de l’élève candidat.

Une visioconférence sera proposée pour les parents de grande section de maternelle et de CE2 le mardi 20 février 2024 à 18H00 : le lien sera mis en ligne sur le site de la Cité scolaire internationale une semaine avant la visioconférence. Les dossiers d’inscription aux tests sont désormais accessibles.

Cité scolaire internationale Jacques Chirac : un défi éducatif et territorial