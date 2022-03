Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Louis Roland. Le directeur opérationnel de la Cité de l’agriculture, association basée à Marseille (15e), nous détaille les activités de cette structure solidaire, et engagée en faveur d’une transition écologique locale. On parle notamment des « 48 heures de l’agriculture urbaine » et des projets à venir. En 2022, la Cité de l’agriculture dispose d’un budget de 750 000 euros. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on présente la une du magazine Le Pèlerin. À l’occasion du salon de l’agriculture organisée à Paris, l’hebdomadaire a publié un dossier de 15 pages sur les nouvelles pratiques vertueuses de l’agriculture. Ces méthodes sont notamment utilisées en Provence, sur le territoire d’Aix-Marseille. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine : le capteur intelligent inventée par la société aixoise Telaqua. Cet appareil électronique permet notamment de surveiller et de contrôler à distance la consommation en eau des parcelles agricoles, celles qui nécessitent un arrosage au goutte à goutte. Fini le gaspillage, et bonjour les économies !

Document source : présentation de la Cité de l’agriculture

