Porté par le développement de ses activités dans l’industrie, CMR Group basé à Marseille accentue sa présence à l’international pour accompagner les projets, notamment dans les énergies renouvelables.

« Travailler en Afrique ne se limite pas à des grandes villes africains. A CMR Group nos projets et clients se trouvent non seulement dans des villes principales, mais également et de plus en plus dans des villes secondaires qui ont même plus de besoin en énergie et en développement. » Après 10 ans d’expérience sur le terrain, John Okoro, qui dirige en Afrique les activités commerciales de l’activité solaire pour CMR Group sait de quoi il parle, exemple à l’appui. L’Equipe de CMR Group vient de piloter à Zanzibar l’installation, pour un groupe hôtelier, de la plus grande centrale solaire (un mégawatt), en auto-consommation, du territoire. « Nous nous engageons localement quand nous identifions un véritable potentiel et que l’on voit que nous pouvons apporter de la valeur ajoutée » explique le responsable international.

Les équipes de CMR à Zanzibar pour l’installation d’une centrale solaire. Crédit CMR Group

Pour construire sa stratégie à l’étranger, CMR Group se base sur un savoir-faire acquis au cours de son histoire (création en 1959), avec des implantations aujourd’hui dans 13 pays et un savoir-faire éprouvé dans le pilotage d’une activité globalisée au contact de grands groupes internationaux (lire l’interview du PDG Yves Barraquand).

Plus récemment, les développements dans le secteur des énergies renouvelables ouvrent de nombreuses opportunités, en particulier en Afrique. « Notre approche stratégique s’appuie sur une équipe expérimentée, avec des bases techniques (ou des bureaux d’études) en France et en Tunisie, des commerciaux basés localement et l’appui des services supports en France tel que l’achat et logistique qui dispose d’une approche agile et d’un réseau global » observe John Okoro. CMR Group, fidèle à sa logique de proximité avec ses clients n’hésite pas à localiser des collaborateurs dans les pays où les marchés se présentent.

Les développements dans l’hydraulique



Mustafa Bulut, responsable du développement de l’activité hydraulique, confirme l’approche de CMR Group mixant la gestion de projets au plus près du terrain et les compétences d’un groupe international bien structuré. Ainsi il adresse son marché principal (systèmes contrôles commandes hydroélectriques pour les centrales de moins de 30 MW), en Asie-Pacifique, Afrique ou Europe en s’appuyant en particulier sur la filiale Costronic, basée en Suisse, forte de 30 ans d’expérience et de plus de 2500 projets réalisés.

« Il est primordial d’être proche de nos marchés et de nos clients » John Okoro

« Cela fait partie aussi de notre différence par rapport aux autres. Se développer dans nos marchés et dans notre secteur d’activité nécessite une approche « glocal.» Se développer en Afrique depuis l’Europe n’est pas une approche efficace ; nos équipes commerciales se trouvent sur place et viennent de nos marchés comme à Zanzibar, au Nigeria, en Tunisie… » Des recrutements sont actuellement prévus pour d’autres pays cibles. « Il est primordial d’être proche de nos marchés et de nos clients. Car nous travaillons sur des sujets spécifiques avec des problématiques locales et spécifiques aux sites/contextes locaux, d’où la nécessité de pouvoir se déplacer facilement en étant agiles localement, sans parler du moins d’impact environnemental lié à cette approche » ajoute John Okoro.

Les implantations de CMR Group dans le monde (Crédit CMR Group)

Les chiffres clés de CMR Group à l’international



Plus de 90% du chiffre d’affaires réalisés à l’international

Présence dans 13 pays sur quatre continents

1000 collaborateurs dont 700 en Tunisie, Inde et Chine

13 filiales à travers le monde

Pour se développer sur le marché africain, CMR vise notamment le marché de l’immobilier en se positionnant en accompagnateur des développeurs de programmes immobiliers. Avec de nombreux besoins en matière de logements (10 millions par an), l’Afrique fait face à des besoins colossaux. Yves Barraquand était d’ailleurs présent au salon Africities qui se déroulait au Kenya en mai dernier. Le PDG de CMR Group a pu réaffirmer sur place sa volonté d’apporter, en particulier sur les marchés émergents d’Afrique et d’Asie du sud-est, des solutions d’énergie propre et à faible émission de carbone, alors même que les infrastructures de transports électriques sont parfois défaillantes. Objectif : rendre les villes plus intelligentes et durables.

Yves Barraquand (à gauche) à Africities au Kenya en mai dernier. Crédit CMR Group

