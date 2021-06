Le plan de vaccination face à la Covid-19 s’est accéléré depuis le mois de mai, notamment auprès des étudiants. Vous aviez appelé à un tel plan dès le début de l’année. Vous regrettez ce retard ?

Eric Berton : Je trouve que cela aurait dû arriver bien plutôt. Moi j’ai demandé une vaccination prioritaire des étudiants dès le tout début parce que c’est une population qui bouge et qui donc aurait permis, à mon avis d’avoir une immunité collective plus rapidement sur le territoire. Mais je me trompe peut-être. Je ne suis pas médecin. En tous les cas, au niveau de l’université on a su prendre nos responsabilités. La boucle de proximité a bien fonctionné. C’est nous qui avons pris les décisions et anticipé la distribution alimentaire, les kits d’hygiène, l’assistance psychologique… c’est nous qui avons mis en place de l’enseignement à distance. C’est d’abord localement que les choses se sont faites. Les décisions nationales, en particulier de notre ministère sont venues après et nous ont conforté.

Comment Aix Marseille Université sort de cette crise qui semble se terminer ?

Eric Berton : On sort d’abord légitimé. Nous avons pris ce mandat juste avant le début de l’épidémie et on a su gérer une crise. Ce sont les personnels et les étudiants qui le disent. On en sort ensuite enrichi parce que l’on a découvert et su mettre en place des nouvelles méthodes d’enseignement et de fonctionnement administratif. Le système a tenu. Nous sommes aussi devenus « plus intelligents » car nous avons réalisé des choses que l’on ne soupçonnait pas. Nous sortant aussi renforcés dans notre politique sociale qui finalement a été confortée par cette crise. Nous avons mis en place le télétravail qui n’existait pas à AMU. Il y avait une expérience de 38 personnes sur 8000… Nous avons fourni du matériel informatique comme d’autres équipements tels que des fauteuils ergonomiques. Aujourd’hui 1300 personnes ont fait une demande de télétravail. On relance une seconde campagne auprès des 4000 administratifs et techniques d’AMU. Mais nous ne sommes pas béatement satisfaits. Nous avons mis en place un retour d’expérience pour voir ce qui a marché et ce qui a moins bien marché, afin de nous améliorer encore.

Est-ce que les relations avec les autres acteurs locaux ont aussi été consolidées ?

Eric Berton : Durant la crise, la France a découvert qu’elle avait une population étudiante. Et les actions solidaires que nous avons menées ont été mises en évidence par les personnels et les étudiants. Les collectivités territoriales, quelles qu’elles soient ont réagi. On peut dire que l’on a été aidé. A chaque fois que l’on a demandé quelque chose, il y a eu un retour bienveillant. Et nous-mêmes, oui nous avons également montré que l’on était une institution solide, notamment vis-à-vis de la préfecture en étant responsable et en sachant prendre les décisions. Il n’y a pas eu ici de catastrophe. C’est une chance mais cela est dû aussi à toute la mobilisation des personnels. Tout le monde en sort d’ailleurs épuisé. Cela fait 18 mois que nous sommes sur le pont.

Comment gérer la sortie de crise ?



Eric Berton : Par la vaccination, par les autotests. On prépare une rentrée de septembre normale, en présentiel, tout en ayant en réserve des dispositifs de sécurité liés à l’enseignement hybride. Car nous avons su investir des fonds pour équiper nos amphis notamment. Il y a eu aussi un gros travail réalisé par Lionel Nicod, le vice-président délégué à la formation, pour anticiper une bascule possible de l’organisation. Concernant le personnel, nous avons mis en place une reprise progressive en présentiel en juin jusqu’en septembre. Nous mettons en place un accompagnement psychologique car certains personnels craignent le retour en présentiel. Il faut « réinitialiser » le système et donc les aider. A partir de la rentrée, on reviendra dans un temps normal avec le télétravail mis en place sur la base du volontariat deux jours par semaine. A noter la création de premier centre de coworking pour le personnel au 63 La Canebière afin de donner la possibilité à ceux qui le souhaitent des trajets des déplacements tout en étant dans un environnement AMU. Concernant la vie culturelle, sportive, l’internationale… tout reprend normalement. Oui, on veut retrouver la vie d’avant. Toutes les activités ont été relancées au cours de ce mois de juin et elles le seront pleinement en septembre. Nous prévoyons également une grande fête du personnel à la rentrée.

Concernant l’international, quel peut être l’impact durable de la crise ? Plus de concurrence entre universités ?



Eric Berton : Malgré la période de crise, il y a quand même 8000 étudiants étrangers inscrits. Cela ne s’est pas arrêté. Nous relançons les relations dans le respect des règles de chaque pays. L’impact global est plutôt positif. On a su développer des formations à distance que l’on pourra mettre à disposition dans nos relations avec les universités internationales comme celles de l’Afrique subsaharienne. Il y a eu une mobilité virtuelle que nous allons continuer à faire vivre et prolonger dans le réel. Concernant la concurrence, cela ne change pas. Nous avons su nous doter des moyens d’enseignements à distance pour accompagner nos formations et la mobilité internationale.