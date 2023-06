Ferez-vous partie de la nouvelle promotion 2023/2024 ? Un appel à candidatures à Marseille et aux Antilles est lancé jusqu’au 21 juin 2023 par Le Phare, incubateur social de la Fondation CMA CGM, pour sa 3e promotion à Marseille et sa 2e aux Antilles. Son but : accompagner des porteurs de projets à vocation sociale et éducative, en mettant à leur service l’expertise, le réseau et l’esprit entrepreneurial du Groupe selon un communiqué de la fondation.

Un service sur mesure et gratuit

À partir de septembre 2023, Le Phare offre un accompagnement personnalisé d’une durée de 9 mois aux startups et associations :

L’accès à un espace de coworking accessible 5 jours par semaine

Un suivi quotidien des équipes de la Fondation CMA CGM et 150 heures de mentorat

Des mises en relation avec des partenaires potentiels

Les candidatures sont à déposer avant le 21 juin 2023 23h59 sur le site internet de la Fondation.

