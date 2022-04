Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Le sénateur EELV des Bouches-du-Rhône est à l'initiative d'une mission d'étude sur les métropoles à statut spécial, qui porte sur les métropoles du Grand Lyon et d'Aix-Marseille Provence. Dans le cadre de cette mission, mise en place en parallèle de la loi 3DS (Différenciation, Décentralisation, Déconcentration et Simplification) plusieurs élus et décideurs métropolitains doivent être…