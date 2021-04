A peine quelques jours après la publication d’un appel à manifestation d’intérêt de la mairie pour développer un service de vélos électriques en free-floating, l’entreprise Lime révèle à Gomet’ être candidate pour remporter l’appel d’offre.

« À Marseille, nous avons à cœur de proposer une offre qui prenne en compte les spécificités du territoire, qui soit au service de sa valorisation et en assure la préservation, notamment pour ce qui est des milieux naturels. Nous avons d’ailleurs à coeur d’offrir une alternative à la voiture pour aller dans les calanques, dès ce printemps », nous écrit le service communication de la startup.

Déjà bien implantée sur le marché des trottinettes électriques, elle avait également racheté Jump, son concurrent développé par Uber, en mai 2020, et récupéré toute sa flotte de vélos et trottinettes électriques.

Lime est actuellement le leader mondial dans le secteur des micromobilités et ses vélos arpentent déjà les rues d’une trentaine de villes dans le monde, dont Paris et Bordeaux. En mars dernier, elle a investi 50 millions de dollars pour développer son réseau de vélos et présenté un modèle innovant de vélo électrique à batterie amovible et interchangeable avec ses trottinettes.

Vélos électriques : Bird intéressée mais toujours pas positionnée

Lime n’est pas le seul géant à lorgner sur le marché des vélos électriques à Marseille. Egalement contactée par Gomet’, l’entreprise Bird dit réfléchir en interne pour postuler et devrait prendre une décision d’ici les prochains jours. Les différents candidats ont jusqu’au vendredi 7 mai pour déposer leur candidature.

Bird est un des principaux concurrents de Lime en matière de trottinettes et vélos électriques. D’ailleurs, en octobre 2019, face à la prolifération de trottinettes électriques à Marseille, Bird avait été autorisée à continuer son activité par la Ville, alors que Lime avait été exclue.

Face à ces deux géants californiens, les opérateurs français – Pony, Indigo Weel – ne se sont pas encore clairement positionnés.

