C’était une proposition émise par l’adjointe à la politique de la Ville et aux mobilités Audrey Gatian pour faciliter l’accès aux Calanques. L’installation de stations de vélos électriques en « free floating » (flotte libre) devrait se concrétiser prochainement. En effet, la Ville de Marseille vient de publier sur son site un appel manifestation d’intérêt (AMI *) à l’attention des acteurs économiques de ce secteur pour un service de location de 1 000 vélos électriques en libre service, pour une expérimentation de quatre mois durant la période estivale.

Contrairement aux précédents types de location de vélos expérimentés, tels que le Vélib, le free-floating se démarque par l’absence de station pour garer les vélos et trottinettes. Ces derniers doivent être géolocalisables via une application. Le service devrait cependant être concentré sur des zones spécifiques entre la Pointe-Rouge et Callelongue.

Nous allons X 2 l'offre de vélos disponibles sur #Marseille avec des vélos électriques en libre service.

Notre objectif:

offrir des alternatives à la voiture individuelle en encourageant d'autres modes de déplacement, sur le littoral notamment, pour apaiser la circulation. — Audrey Gatian

Vélos électriques en free floating : les critères de sélection

La municipalité souhaite avec l’offre de vélos électriques réduire le trafic automobile. Pour évaluer les candidatures à l’AMI, au-delà du critère financier, ce sont les aspects techniques qui revêtent le plus d’importance (70% de la note). La préservation de l’espace public par les opérateurs sera ainsi valorisée, par exemple la capacité à s’assurer du bon stationnement à la restitution des vélos à la fin de la location. L’accent devra être également mis sur le fonctionnement des vélos et les mesures proposées en matière de maintenance et de renouvellement. Enfin, l’opérateur devra être en mesure de proposer une mode de communication entre la Ville de Marseille et les usagers, et permettre à ces derniers de signaler tout problème.

Il s’agit d’un premier pas vers la concrétisation d’une des premières mesures pour fluidifier le trafic vers les Calanques depuis le littoral sud de Marseille. Audrey Gatian avait par ailleurs évoqué la création de parking relais et d’une zone 30 « dans l’idéal avant cet été ».

(1) La Ville de Marseille rappelle que l’appel à manifestation d’intérêt est un mode de présélection des candidats qui seront invités à soumissionner lors de futures procédures de passation de marchés publics.