Masques, gants, lingettes : le retour à l’utilisation massive du plastique est un des effets pervers de la crise. Si les Français ont compris pour la plupart que le port du masque était nécessaire, beaucoup ne savent pas où les jeter. Résultat : depuis le déconfinement, les rues sont salies par des masques chirurgicaux usagés.

Un problème s’empare le ministère de la Transition écologique et solidaire. Il rappelle à toute fin utile les consignes sanitaires à respecter pour deux raisons : d’une part, pour ne pas risquer de contaminer plus de personnes, ces masques usagés étant de potentiels vecteurs de microbes ; d’autre part, pour ne pas aggraver la pollution marine et atmosphérique induite par le plastique. Car bien souvent, les masques finissent à la mer, comme cela a pu s’observer sur la Côte d’Azur …

Jeter les masques, lingettes ou gants usagés au sol, c’est :

❌ polluer de manière visible et invisible notre environnement

❌ contribuer à la propagation du #Covid_19



Les masques, gants et lingettes doivent donc être jetés dans un sac poubelle dédié, qui sera soigneusement refermé et conservé 24 heures. A l’issue de ce laps de temps, le sac pourra être dans le sac poubelle à ordures ménagères. Enfin, il ne faut en aucun cas jeter ces protections dans les toilettes.

Le ministère de la Transition écologique préconise cependant l’usage de protections réutilisables à l’instar des masques grands publics, qui peuvent être lavés en machine une trentaine de fois. Une fois utilisés, les consignes pour jeter ces masques sont les mêmes que celle évoquées précédemment.

Jeter vos masques, lingettes ou gants usagers sur la voie publique peut aussi coûter jusqu’à 180 euros d’amende …

