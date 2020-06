Le groupe Ricard a annoncé l’an dernier son intention de quitter son siège historique de Sainte-Marthe pour les Docks de la Joliette. Les 9 000 mètres carrés du site ainsi libérés devraient accueillir l’an prochain un projet innovant autour de l’éducation, du sport et de la culture.

Le groupe marseillais Synergie Family, spécialisé dans les actions socio-éducatives, a été choisi pour inventer le projet. Baptisé Epopée, il prévoit de créer sur le site de Sainte-Marthe un pôle de formation sur les nouvelles technologies et l’économie sociale et solidaire. « Il sera ouvert aux habitants et aux événements sportifs et culturels », explique à Gomet’, Frank Tortel, le directeur général de Synergie Family. Pour faire vivre ce concept, il a lancé la un appel à manifestation d’intérêt destiné à recueillir des idées d’acteurs du monde de la formation, du spectacle et du sport. Les entreprises et associations intéressées avaient jusqu’au 5 mai pour déposer un dossier.

Un investissement de 19 millions d’euros

Synergie Family n’a cependant pas attendu cet appel pour s’entourer de partenaires. Des acteurs locaux comme Ici Marseille, le tiers-lieux installé sur le quartier des Fabriques, ou encore l’équipe de Mon Club E-sport l’ont déjà rejoint dans l’aventure. Pour la partie immobilière, c’est la foncière Etic, spécialisée dans la promotion « responsable », qui devrait monter l’opération. « Nous n’avons pas encore précisé le montant précis du rachat du site avec Ricard, explique Frank Tortel. Mais on estime le montant de l’investissement total à 19 millions d’euros ». Côté calendrier, la crise sanitaire pourrait retarder le déménagement de Ricard programmé initialement pour septembre. Synergie Family reste cependant confiant et maintient l’objectif ambitieux d’une ouverture en janvier 2021.

