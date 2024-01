Share on Facebook

L’agence de Relations Publics Oxygen Marseille poursuit sa croissance et signe avec l’IAE Aix-Marseille et One Provence Le groupe indépendant de relations publiques Oxygen, créé en 1999, qui compte 10 agences en France, dont l'un à Marseille depuis 2021 (première ouverture en 2019) annonce avoir décroché deux nouveaux budgets dans la métropole Aix-Marseille, l'un avec…