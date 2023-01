Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Volta Medical est une medtech (1), pur produit marseillais, née des besoins et de l’expérience de trois médecins de l’Hôpital Saint-Joseph, spécialistes en électrophysiologie et rythmologie, Julien Seitz, Clément Bars, Jérôme Kalifa et d’un data scientist Théophile Mohr-Durdez en 2016. Leur champ d’intervention est l’arythmie cardiaque et plus précisément la fibrillation atriale (2) qui sans…