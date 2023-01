Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Stéphane Paoli. Le président de la Régie des eaux du Pays d’Aix détaille les missions de cet établissement public à caractère industriel et commercial (Epic). Il revient notamment sur l’installation d’une unité de valorisation du biogaz à la station d’épuration de la Pioline – une usine de traitement des boues. Coût total de l’opération : 2,7 millions d’euros, dont 1,2 million en fonds propres. La Repa espère rentabiliser son propre investissement d’ici trois ans, en générant entre 500 000 et 600 000 euros par an de chiffre d’affaires issus de la vente du biogaz. L’entretien est animé par Yanis Djouder (BFM Marseille) et Rémi Liogier de Gomet’.

crédit : DR

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle des premiers pas du magazine trimestriel et local « Maintenant ! ». Un média en ligne dédié à « l’acclimat’action », comme l’explique Frédérique Jacquemin, la journaliste marseillaise derrière le projet. L’idée de ce journal numérique, sans publicité, c’est de favoriser la compréhension des enjeux climatiques à l’échelle locale. « Maintenant ! » s’adresse à toute la population d’Aix-Marseille, et devrait sortir un premier numéro en avril prochain. Il est encore temps de contribuer à la création du magazine en participant à la campagne de financement participatif. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit d’un gant de toilette en coton 100% bio conçu par la marque Comme Avant dans son atelier des Pennes-Mirabeau.

