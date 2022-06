Minot de Saint-Jean-du-désert à Marseille (12e), Julien Mari tombe dans la marmite du rap à l’âge de douze ans. Il démarre pourtant sa carrière loin des studios, en travaillant aux côtés de son père sur les chantiers de construction des piscines. La musique n’est alors qu’un hobby, qu’il exprime sous son blaze de l’époque « Juliano 135 ». Très vite, il se fait repérer par le label Liga One Industry et devient « Jul ». En 2013, il sort son premier single « Sort le cross volé » qui le fait connaître du grand public. En 2015, Jul crée son propre label « D’or et de platine » et voit son album « L’Ovni » sacré disque d’or.

Des paroles crues, une voix (souvent) trafiquée à l’autotune, Jul est un artiste clivant à plus d’un titre. Tandis que certains l’adorent, d’autres le détestent, mais il a un mérite : celui d’avoir redonné de la visibilité à la scène hip-hop marseillaise, qui n’avait jamais cessé d’exister mais était tombée quelque peu dans l’oubli, depuis la grande époque d’IAM. Il a donné l’impulsion à une nouvelle génération de rappeurs marseillais – Soso Maness, SCH, Naps… – réunis au sein du collectif « 13 organisé ». Autre exploit du « J » : réconcilier la cité phocéenne et la capitale dans un « classico organisé », collectif regroupant 157 rappeurs marseillais et parisiens.

Après 2 reports à cause de la crise sanitaire, le rappeur marseillais Jul (personnalité de l’année 2022 dans notre guide Métroscopie) vient faire trembler Marseille ce samedi 4 juin. Icône de la cité phocéenne et idole de la plupart des jeunes, Jul se produira au stade Orange Vélodrome. Avec plus de 60 000 personnes attendues et un stade complet, la soirée s’annonce très festive.

Est ce que je vais au concert de Jul ? Oui, est ce que je vais regarder le concert le 10 juin à la télé ? Oui — 🇫🇮 (@albdetp) May 26, 2022

7 mois après avoir foulé la pelouse du Vélodrome à l’occasion du Match des Héros, Jul revient sans les crampons pour un concert qui suscite un grand engouement, avec des fans prêts à tout pour pouvoir venir samedi soir.

Sur Twitter, le rappeur a aussi annoncé que son nouvel album “Extraterrestre”, sorti ce vendredi 3 juin, sera en vente au Vélodrome avec 3 titres bonus. De quoi ravir la plupart de ses fans. Il a par ailleurs confié à BFM Marseille-Provence que cet été s’annonçait dansant et festif.