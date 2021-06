« Réanchanter l’anis à Marseille ! » martèle Marjorie Gauthier Deblaise, directrice du Mx. Ce nouveau lieu expérientiel de Pernod Ricard France aux Docks Village de la Joliette ouvrira au public mi-juin pour goûter, boire, acheter et comprendre l’anis sous toutes ses formes. Ce lieu est une vitrine pour la nouvelle entité Pernod Ricard France, fruit de la fusion entre Pernod et Ricard, et l’occasion de rassembler les équipes autour d’une image de marque commune dans les 7700 mètres carrés investis par le groupe sur six étages.

Pernod et Ricard fusionnent le 1er juillet 2020. Pourtant, cette idée n’était pas récente. Déjà en 1975, les dirigeants Jean Hémard et Paul Ricard l’avait initiée pour donner naissance à « l’empire du Pastis » comme l’appelait la presse à l’époque. En revanche, les commerciaux des deux entités continuaient à se disputer les appels d’offres et « les clients étaient perdus » raconte Marjorie Gauthier Deblaise à Gomet’.

Mx de Pernod Ricard: Accompagner le changement d’identité

Pernod Ricard France se reconstruit donc aujourd’hui une image marketing forte, en écho à son titre de 2e leader mondial des vins et spiritueux. Raconter sa nouvelle histoire, imposait au groupe français un nouveau lieu emblématique « au cœur de la cité phocéenne » comme les Docks. Deux raisons expliquent ce choix : se rapprocher des clients et attirer les meilleurs talents. Historiquement, le siège historique était installé dans le quartier de Sainte-Marthe (14e arrondissement de Marseille). Il est actuellement en cours de vente à l’Épopée, le grand projet de Synergie Family installé dans les locaux depuis début 2021.

Le déménagement de siège social et des collaborateurs est accompagné par la création de ce nouveau lieu, le Mx, que Pernod Ricard France met sur le devant de la scène pour son arrivée au sein des Docks. Découpé en quatre espaces colorés, le Mx sert de showroom aux recettes anisées et au mode de vie en Provence : bien manger, bien boire, acheter responsable et profiter, conçu pour attirer les touristes, les habitants, les travailleurs et divertir les 400 collaborateurs du nouveau siège France.

Le Mx : l’expérience anisée en couleur

Le Mx s’annonce dès la terrasse de l’Atrium 10.7. Renommée « Place Paul Ricard » en hommage au père fondateur, la terrasse s’étend sur 600 mètres carrés. Avec 5 millions d’euros de travaux, le groupe a confié le design au cabinet indépendant Rubikle, également locataire des Docks de la Joliette. Le nom Mx a été choisi pour la mixité, le mélange, la mixologie à l’image de Marseille « ville faite de mélanges et très cosmopolite » raconte Mme Gauthier Deblaise.