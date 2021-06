Share on Facebook

La colère, froide, monte à l’lHU Méditerranée Infection. Dans son dernier Bulletin d’information scientifique de l’IHU, « Nous avons le droit d’être intelligents ! » du 1er juin 2021 (voir l’intégralité de la vidéo ci-dessous), le Pr Didier Raoult, reprend calmement, une à une les prises de position qui ont fait polémique et qui sont aujourd’hui largement partagées, sans que les acteurs en reconnaissent la paternité. « Ce qui m’intéresse, affirme-t-il, c’est le long terme, les gens passent leur temps à déformer mes paroles, à cisailler mes propos pour les dévoyer, je n’aime pas être manipulé ». Il fait donc une diète médiatique. Par contre, il met au défi ses contradicteurs de le citer dans le texte, en se référant à son livre Carnet de guerre Covid 19 qui reprend le verbatim de ses interventions publiques et il porte les propos injurieux en justice.

Le 14 janvier 2020 rappelle Didier Raoult, il préconise l’usage de l’Azithromycine, un médicament dit-il « qu’un Américain sur hui utilise » mais qui n’est pas alors agréé en France par une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Aujourd’hui il est admis dans les protocoles de soins.

Le 28 avril 2020, il préconise l’usage d’anticoagulants, il est critiqué, mais cette médication est aujourd’hui une évidence.

En juin 2020,détection de « l’hypoxie heureuse »

246 études ont été publiées sur Hydroxychloroquine

En juin 2020, il détecte « l’hypoxie heureuse » un état de la maladie qui masque ses symptômes et ses ravages. Il réfute alors la préconisation qui consiste alors à « rester au domicile avec du Doliprane » en attendant que les problèmes respiratoires s’aggravent. Aujourd’hui, les médecins portent une attention précoce aux troubles respiratoires.

Le 15 septembre 2020, Didier Raoult, déclenche un tollé général en refusant le terme de rebond et parle de variants, et notamment, ce qui sera un variant issu d’élevages de visons. « Au Danemark 17 millions de visons ont été abattus, dit-il ; en Eure et Loire un élevage est manifestement à l’origine d’un cluster détecté. Tout le monde finit par être d’accord avec nous » .

Seul le soin associant Hydroxychloroquine et Azithromycine continue à soulever une bronca, même si le corps médical a de nouveau accès à ce médicament. Et tous les Marseillais (et autres) qui ont voyagé en Afrique ont fait usage de ces précieuses pilules contre les maladies tropicales, en préventif ou en curatif. En 2019, rappelle Didier Raoult « 62 millions de comprimés ont été prescrits sans problème ».

Les rhumatologues qui le prescrivent en particulier pour la polyarthrite rhumatoïde ont publié une étude sur 90 000 cas, qui démontre que ce médicament, pris à bonne posologie, n’a pas d’effet secondaire grave.