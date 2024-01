L’association Regard du vivant, qui a pour mission de sensibiliser aux enjeux de conservation de la biodiversité, en partenariat le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône organise pour la septième édition le concours photo prix Alan Johnson. Les participants peuvent envoyer leurs photos jusqu’au 31 janvier 2024 !

Ouvert à tous les photographes, amateurs et professionnels, le concours photo est réparti en six thèmes : nature sauvage, nature sauvage en Camargue, porto-folio de nature sauvage, nature sauvage homme-nature, nature sauvage prix “Regard du vivant” destiné aux participants de moins de 20 ans.

Le grand gagnant se verra attribué le prix Alan Johnson, d’une valeur de 3500 euros comprenant une bourse de 2000 euros, des tirages pour une exposition d’une valeur de 1500 euros, une invitation pour la cérémonie de remise de prix.

Avec l’ambition de mettre en lumière le regard artistique et personnel des photographes qu’ils portent sur le vivant et la nature environnante, le concours permettra aux images gagnantes d’être exposées lors du Festival de la Camargue et du delta du Rhône se déroulera du 8 au 12 mai 2024 à Port Saint-Louis-du-Rhône. Les tirages sélectionnés pourront par la suite être exposés dans d’autres manifestations ou partenaires du Festival de la Camargue et du delta du Rhône.

José Manuel Grandio. Prix Alan Johnson 2023 (France) – Winner Portfolio Category.

Candidature jusqu’au 31 janvier 2024



Plus de détails sur www.festival-camargue.fr

Voir le règlement complet