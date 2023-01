Ce jeudi 19 janvier, alors que grondait dehors la manifestation contre la réforme des retraites, la Métropole Aix-Marseille Provence a adopté en conseil son budget 2023. Le vote, initialement prévu en décembre dernier, avait été reporté en raison des débats sur la loi 3DS. Pour cette année, le budget métropolitain se porte donc à 4,65 milliards d’euros, en comptant le budget principal et les budgets annexes (transports, déchets, parkings, eau, etc.), avec une nouveauté : la capacité d’investissement de la Métropole s’élève cette année à 1,3 milliard d’euros, dont 879 millions fléchés sur des projets prioritaires.

La part la plus importante d’investissement se situe au niveau des transports, qui représentent à eux-seuls 374 millions d’euros d’investissement. Comment la Métropole a-t-elle réussi ce tour de passe-passe ? « C’est clairement grâce au coup de pouce de l’Etat dans le cadre du plan Marseille en grand », confie le président de la commission finances et maire de Saint-Chamas Didier Khelfa, interrogé par Gomet’.

Didier Khelfa (crédit : JRG / Gomet’)

La CFE, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la TEOM revues à la hausse

Mais ce n’est pas la seule raison : en effet, en contrepartie, ce budget 2023 est marqué par une hausse de la fiscalité. Plus précisément, les augmentations concernent la cotisation financière des entreprises (CFE) et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires qui augmentent toutes deux de 6%. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est également concernée par une hausse générale à 14% dans toutes les communes, sauf pour Marseille, où le taux reste fixe (18,10%).

Concernant la CFE, Didier Khelfa explique : « Les entreprises ont bénéficié de mesures qui ont fait baisser leur fiscalité. Dès lors, la commission a fait le choix, collégialement, de prélever les entreprises plutôt que le portefeuille des ménages. » Quid de la TEOM, qui va pourtant impacter ces derniers ? « Nous avons l’obligation légale de lisser les taux de la TEOM. Cela aurait pu se faire depuis longtemps et de façon plus douce, mais ce sont les conseils de territoires qui décidaient cela de façon autonome jusqu’alors », poursuit Didier Khelfa. Cette augmentation de la TEOM doit représenter un apport de 36 millions d’euros dans les caisses métropolitaines. Quant à la CFE et la taxe d’habitation, Didier Khelfa relativise : elles ne devraient représenter respectivement « que » 14 millions et 20 millions d’euros supplémentaires.

Aix quitte l’hémicycle métropolitain

Alors que l’opposition de gauche marseillaise a adouci le ton dans ses échanges avec la présidence de la Métropole et s’est abstenu sur le budget au lieu de voter contre, la majorité aixoise de droite reste vent debout contre les politiques métropolitaines. A l’issue du vote du budget, le maire d’Aix Sophie Joissains et les autres élus de son groupe se sont levés et ont quitté l’hémicycle en signe de protestation contre la hausse des impôts. Dans un communiqué, la Ville d’Aix déplore ces hausses, notamment celle de la TEOM qui s’élèverait à « plus de 30% soit près de cent euros par foyer » pour les Aixois. Elle incrimine en revanche la dette métropolitaine et les importants moyens mis sur les transports « pour renflouer le déficit de la Régie métropolitaine des transports » pointé par la Chambre régionale des comptes.

