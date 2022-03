Share on Facebook

[Littérature] Festival des écrivains du sud

Jusqu’au 20 mars, le Festival des écrivains du sud prend place dans quatre lieux d’Aix-en-Provence pour des rencontres, conférences-débats lectures collectives et séances de dédicaces. Car « la littérature éclaire le monde », d’après le thème retenu pour cette année 2022, Paule Constant, la présidente du festival et membre de la société litérraire des Goncourt (ou Académie Goncourt), a souhaité mettre au goût du jour l’importance de la littérature pour éclairer notre époque, « ses contradictions, hésitations et crimes. »

En regard de la sélection de 40 romans opérée par le Figaro littéraire et l’Académie Goncourt depuis la création du prix en 1903, publiée sous la collection « Le meilleur du prix goncourt », des auteurs vont se succéder toutes les trente minutes pour présenter des oeuvres ce samedi. Pascal Bruckner prendra la parole autour des livres d’André Malraux (La condition humaine, 1933) et Romain Gary (Les racines du ciel, 1956). À 16h30, Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, sera présent autour de son dernier livre « La plus secrète mémoire des hommes »

Dans les animations proposées, Gomet’ a aussi retenu :

Rencontre avec Bernard Werber autour de son dernier livre

Samedi 19 mars à 17h – Hôtel de ville, salle des états de Provence

Samedi 19 mars à 18h30 – Amphithéâtre de la Manufacture

Dimanche 20 mars à 11h – Hôtel Maynier d’Oppède, amphithéâtre Zyromski

Dimanche 20 mars à 17h – Amphitéâtre de la Manufacture



Des séances de dédicaces auront lieu les 19 et 20 mars de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h, avec notamment Abd Al Malik, Nathalie Cohen, Franz-Olivier Giesbert, et plein d’autres.

> Le programme complet

[Transitions] Le début des Festicités !

Le festival des villes et initiatives en transition, porté par le collectif réunissant des citoyens et des associations Marseille en transition, commence ce samedi 19 mars.

C’est Vitrolles qui a été choisie pour ouvrir le bal des Festicités ! Dès 9 heures, il sera possible de découvrir la roue du Pays d’aix, monnaie locale, aller à la rencontre de l’Amap de Vitrolles, échanger avec les instigateurs de « Consommons mieux » (service de livraison de producteurs à consommateurs), participer à un atelier de réparation informatique… ou encore de déguster l’huile d’olive de l’Oliveraie solidaire voire même de visiter l’oliveraie située sur le plateau de l’Arbois.

Nombres d’ateliers sont aussi organisés à la maison de quartier de Frescoules, pour fabriquer des bombes à graines et hôtels à insectes, appréhender sa consommation sans déchet, s’intéresser à l’économie circulaire et ses bonnes pratiques… Festicités propose ainsi des activités, conférences, rencontres, ateliers dans les villes du territoire comme Éguilles, Rognac, La Ciotat, Cabriès-Calas, Bouc-bel-air, Trets, le Pays d’Aix ou encore Marseille jusqu’au 3 avril.

> Plus de détails sur le festival



Place de Provence

Salle Nelson Mandela,

Parvis de l’Hôtel de ville

Vitrolles

[Tarpin propre] Ramassage de déchets en mode carnaval

Rendre l’Huveaune tarpin propre : c’est le mot d’ordre ce dimanche ! Car l’Huveaune se jette dans la mer et y emporte tous les déchets laissés sur le carreau, l’association 1 déchet par jour propose de mettre les mains à la pâte pour nettoyer la rivière. Cela dit, en pleine période de carnaval, tout un chacun est invité à venir déguisé… Sur la côte, c’est l’association Wings of the ocean qui vous propose de mettre les pieds dans l’eau pour nettoyer le littoral.

> Plus de détails



Samedi 19 mars

De 14h à 17h

99 boulevard Michelet

13009 Marseille

Sacs et gants fournis

[Conférences] Legalize-it !

Le groupe écologiste et citoyen de la ville de Marseille, qui signe une tribune dans Gomet’ cette semaine, l’association NORML France et Alpha-CAT réunit samedi des militants, élus, chercheurs et médecins pour une journée de conférences sur la légalisation du cannabis. Les thématiques seront autour de la prohibition et de ses effets, la réglementation actuelle, les cadres législatif et normatif pour aller vers des propositions liées à un modèle économique de légalisation pour la France.

> Suivre la retransmission en direct



Parc Chanot – Marseille

De 9h à 20h

[Baignade] La piscine du MUCEM

Un an après le premier bain revendicatif dans le bassin du Mucem, les Libres nageurs réitèrent l’opération ce week-end ! L’association réclame l’ouverture d’une piscine publique au Mucem, avec l’objectif de faciliter l’accès à la baignade aux habitants du centre-ville et des quartiers nords. Convaincue que le sport est un enjeu de santé publique et de cohésion sociale, l’association vous donne rendez-vous ce samedi à 16h30 pour le « premier couloir de nage » de la piscine du Mucem.

Lien utile :

> Les Libres nageurs réclament une meilleure protection de la nage sur le littoral

[Ciné-dimanche] La fiancée du pirate

Dans le village de Tellier, Marie décide de venger sa mère et de la société des honnêtes gens. Le film réalisé par Nelly Kaplan, est un symbole de la contre-culture, où Bernardette Lafont incarne une femme qui va se rebeller pour livrer un récit hédoniste, féministe et insolent.

> Détails et billetterie



La fiancée du pirate

Mucem J4

Dimanche 20 mars – 15h

[Célébrations] La Saint-Patrick à Istres

On entendra les cornemuses à Istres ce samedi, alors que la ville se transforme en capitale celtique pour la Saint-Patrick ! La halle polyvalente y est réquisitionnée pour cette édition, parrainée par le Festival interceltique de Lorient.

 partir de 11 heures, le défilé investira la ville puis les célébrations se poursuivront à partir de 18 heures pour des concerts avec Bagad du Pays d’Aix, Piping Orchestra, Grumpy O Sheep, Mànran et Noon. Vous pourrez vous retrouver au milieu des créatures celtiques, comme les fées et korrigans. La ville promet même un « ragoût à la guiness » à côté des fish & chips, du saumon fumé ou des galettes de sarrasin et au milieu des bières irlandaises.

> Le programme complet



Halle Polyvalente

Place Champollion

13800 Istres

Ouverture des portes à 18h