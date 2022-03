Dans la droite ligne du plan Marseille en Grand, la ministre chargée de la Ville Nadia Hai a signé mercredi 16 mars un engagement de 650 millions d’euros de l’Etat pour la rénovation des quartiers de la commune. Un accord jugée « historique » par la ministre : « Marseille sera le plus grand chantier de la rénovation urbaine en France pour se mettre au service de ses habitants. Je tiens à saluer la mobilisation de l’ensemble des équipes qui ont permis de franchir cette étape décisive dans un temps record », a-t-elle commentée.

Près de 200 millions pour le centre-ville

Le dernier comité national d’engagement de l’agence nationale de rénovation urbaine (Anru) s’est tenu le 9 mars dernier et a permis de valider le dossier de redynamisation du centre-ville lancé suite à l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne en 2018. Ce seul volet reçoit un soutien de 196 millions d’euros, une enveloppe légèrement inférieure aux 350 millions sollicités par la société publique locale d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) en charge de la rénovation du centre-ville. Cette enveloppe doit permettre d’engager les premières opérations sur quatre premiers îlots identifiés : Ventre (116 immeubles) et Delacroix (58 immeubles) à Noailles, Hoche-Versailles (37 immeubles) et Clovis-Hugues (103 immeubles).

La transformation des quartiers prioritaires

Le reste du soutien de l’Etat concerne six grands ensembles de logements sociaux des quartiers prioritaires de la ville : La Castellane-Bricarde (117 millions d’euros), Saint-Barthélemy/Grand Malpassé (110 millions d’euros), Air Bel (60 millions d’euros), Kallisté-Solidarité (48 millions d’euros), la Savine (35 millions d’euros), et Frais Vallon la Rose (33 millions d’euros). Dans l’enveloppe globale, les partenaires ont incrits 50 millions d’euros en pré-réservation pour les projets de la Cabucelle-les crottes et de Campagne Lévêque qui doivent être présentés en comité d’engagement en 2022.

Ces financements permettront la démolition de plus de 2 650 logements sociaux et la construction d’autant de logements sociaux neufs pour l’essentiel dans d’autres quartiers, la rénovation de près de 2 300 logements sociaux et le recyclage de près de 1 100 logements privés dégradés. Ils permettront également la rénovation ou la construction de 28 équipements et le traitement des aménagements pour rendre les espaces publics plus agréables et plus verts.

Un satisfecit commun pour la mairie et la Métropole

A l’occasion de cette signature, la Ville de Marseille et la Métropole Aix-Marseille Provence ont salué l’engagement de l’Etat et les efforts de chaque partenaire comme l’agence nationale de l’habitat (Anah) qui ajoute 11 millions d’euros sur huit ans. Le maire de Marseille Benoît Payan se félicite de « cet engagment inédit qui permettra de recoudre notre ville et de rendre leur dignité aux Marseillaises et aux Marseillais des quartiers trop longtemps oubliés. Après le milliard obtenu pour le grand plan de rénovation des écoles, nous continuons de mobiliser toutes les forces disponibles pour Marseille ». Son homologue à la Métropole Martine Vassal a également remercié l’Etat : « Ces conventions que nous paraphons, aujourd’hui, donnent le coup d’envoi de ce qui sera le nouveau visage des grands ensembles urbains marseillais. Il y a eu beaucoup d’attente et désormais beaucoup d’espoirs. Nous répondrons à ces attentes et à ces espoirs en lançant au plus vite les chantiers », a-t-elle assuré.

