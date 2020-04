Confinement oblige, tous les festivals printaniers sont annulés ou reportés. Mais ce n’est pas une raison pour buller … ou plutôt, si ! Voulant maintenir le lien avec son public, les rencontres du 9e art de la bande-dessinée, initialement prévues du 4 avril au 31 mai à Aix-en-Provence, proposent une alternative : un festival à la maison, sur Internet, en attendant le report de certaines manifestations.

Pour le week-end de Pâques : des planches à télécharger et à dessiner

Au programme, pour amuser petits et grands enfants : découverte de la vie des dessinateurs en confinement, pour observer les coulisses de la conception de leurs œuvres, ou encore des expositions virtuelles. Mais surtout, le site du festival de la BD propose des planches de comics à télécharger et à colorier, créées par les auteurs de bande-dessinée du festival, à l’instar de Stan Manoukian. Le bédéiste a créé tout spécialement des découpages et coloriages de petits monstres sortis tout droit de son imagination, et inspirés de son projet Zoo Monsters, qui aurait dû être exposé pendant le festival. L’initiative rencontre un franc succès, avec plus de 1500 téléchargements. A l’occasion de Pâques, le dessinateur a par ailleurs préparé de nouvelles planches de monstres à découper, qui seront mises en ligne d’ici peu. De quoi animer ce long week-end festif !

Ces activités à la fois ludiques et culturelles sont proposées totalement gratuitement. En effet, «le festival n’a pas pour but de générer des revenus, mais de favoriser la renommée des auteurs, et faire découvrir au public l’univers de la bande-dessinée», insiste Maxime Arnaud, l’un des responsables du festival. L’événement est financé en grande partie par la mairie et la Métropole, entre autres acteurs publics, et quelques mécènes privés. Le report du festival n’impacte pas non plus l’emploi de personnes, puisque seulement trois personnes sont impliquées dans son organisation, avec l’office de tourisme de la ville.

Un « festival à la maison » qui séduit à l’international

Il y a quelques jours, le président de l’office de tourisme d’Aix-en-Provence Michel Fraisset déplorait l’arrêt du festival de la BD et du festival de Pâques, prévus pendant cette période de confinement. Ce sont en effet des événements incontournables qui rythment la vie culturelle de la ville. Mais le festival de la BD réussit à se réinventer dans une version 2.0, qui s’exporte même à l’international. Et pour cause : en dix-sept ans d’existence, le festival aixois s’est forgé un solide réseau composé d’une cinquantaine d’auteurs de BD, répartis aux quatre coins du globe. Si seulement vingt d’entre eux devaient participer à cette 17e édition, tous les autres ont répondu également répondu pour continuer à faire vivre le festival en cette période de crise. «Nous avons Dave Cooper, auteur de BD américain, qui diffuse notre initiative aux Etats-Unis, ou encore Li Toyoya, au Japon », se réjouit Maxime Arnaud. Même Zep, créateur de Titeuf, a fait la promotion de ce festival numérique à la télévision suisse. Les organisateurs réussissent ainsi un coup de maître : transformer l’inconvénient du confinement en un avantage pour étendre la notoriété du festival, grâce au format virtuel.

Zep promeut le festival de la BD à la télévision suisse (à 7 minutes) :

« L’annulation de l’événement a généré beaucoup de frustration, du côté des auteurs de bande-dessinée comme du public. Nous voulions malgré tout faire vivre le festival», continue Maxime Arnaud. Cette année, le festival devait mettre à l’honneur Cézanne, avec une oeuvre créée dans le cabanon du peintre par l’artiste Alice Chemama. Cette manifestation fait partie de celles qui devrait être reprogrammées, même si pour l’heure nul de peut dire lquand ce sera le cas.

