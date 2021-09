C’est sans conteste l’événement de l’année à Marseille. Pendant une semaine, les conférences et interventions vont s’enchaîner dans l’enceinte du Parc Chanot, à Marseille, à l’occasion du Congrès mondial de la nature, avec des événements ouverts au public, d’autres réservés aux congressistes. Pour ceux qui craignent de se faire des nœuds parmi la multitude d’événements prévus, Gomet’ a sélectionné pour vous les rendez-vous incontournables qui vont rythmer cette semaine consacrée à la nature.

Sommet mondial de la jeunesse

Le Congrès mondial de la nature accueillera le second Sommet mondial de la jeunesse, également organisé par l’UICN. Le tout premier sommet mondial de la jeunesse s’était tenu virtuellement du 5 au 16 avril 2021. Il revient en présentiel et en distanciel le 3 septembre avec pour but de renforcer les liens entre les jeunes leaders mondiaux et les inciter à s’engager pour l’environnement. Pour ce faire, plusieurs ateliers seront proposés par des organisations dirigées par des jeunes et des dizaines d’événements de réseautage. Ce second sommet aboutira à une déclaration finale, qui sera énoncée devant l’Assemblée des membres, pour faire peser la voix des jeunes générations dans les décisions qui seront prises. Rendez-vous le 3 septembre de 13h30 à 16h (hall 8 salle Alpilles) !

CEO Summit

Envisager l’économie de demain sous le prisme de l’écologie : tel est la philosophie du CEO Summit, le 3 septembre de 13h à 14h30, qui réunira les dirigeants d’entreprise, ONG et personnalités politiques et économiques – Barbara Pompili, le président du Médef Geoffroy Roux de Bézieux, Rodolphe Saade (CMA-CGM) etc. – , afin de réfléchir à des solutions pour une industrie plus respectueuse de l’environnement.

Sommet mondial de l’action locale et territoriale

Une étape importante vers la Cop15 qui aura lieu en octobre prochain, véritable raison d’être du Congrès mondial de la nature. En effet, le sommet mondial de l’action locale et territoriale doit permettre de reconnaître la place des gouvernements infra-nationaux (par exemple les régions) dans le développement durable.

Ce Sommet sera structuré en quatre parties. Les trois premières aborderont les actions qui peuvent être conduites par les gouvernements infranationaux en lien étroit avec partenaires en fonction des différents types de nature : exceptionnelle, ordinaire et urbaine. La quatrième et dernière partie sera consacrée aux questions de gouvernance et d’accès au financement, notamment dans le cadre des plans de la relance « Verts ». Il aura lieu le 3 septembre en présentiel, de 12h30 à16h30 (hall 8, salle 4 Martinique).

L’ouverture du Congrès mondial de la nature en présence d’Emmanuel Macron

Le Président de la République est attendu à 17h, vendredi 3 septembre, pour l’inauguration du Congrès. Un événement toutefois réservé à une poignée d’invités et journalistes. Le chef de l’Etat présidera une session interactive avec la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne, ou encore Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE). Il prononcera également une conclusion sur les synergies biodiversité-climat, aux côtés d’autres personnalités telles que le président du Conseil européen Charles Michel ou encore l’acteur Harrison Ford, également vice-président de l’organisation Conservation International.

J.M Blanquer à la rencontre des jeunes

De nombreuses activités et animations pour les enfants et groupes scolaires seront prévus sur les Espaces générations nature, la zone du Congrès en libre accès tout au long de l’événement. « Une situation inédite », précise Bérangère Abba, secrétaire d’Etat en charge de la Biodiversité à la tête du comité de pilotage de l’événement, qui rappelle que ce n’était pas le cas lors des éditions précédentes. Le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer devrait aller à la rencontre de la jeunesse sur ces animations, confie Bérangère Abba. Cependant, la date et l’heure de cette rencontre ne sont pas encore précisées.

D’autres temps forts sont à prévoir pendant cette semaine consacrée à la nature qui promet d’être riche en émotion. Restez connecté sur Gomet’, où cette liste pourra être actualisée tout au long de la semaine.

