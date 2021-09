Share on Facebook

Le mouvement international de désobéissance civile non-violente Extinction Rebellion, connu pour ses actions coups de poing notamment contre Apple et Amazon, a prévu d’être présent sur le Congrès Mondial de la nature. Mais pas pour y tenir un stand … La branche marseillaise du mouvement appelle à se mobiliser au travers d’une série d’actions tout au long du Congrès. « Nuées de lucioles », « nuées d’orages » … ce sont quelques-uns des intitulés énigmatiques pour désigner les actions prévues en marge du Congrès (voir programme ci-dessous), en plus de conférences et de cercles de réflexion, notamment au Coco Velten à Marseille (1er).

« Mettre la Nature en conserve ne conservera pas la Nature »

Le mouvement désapprouve plusieurs aspects de l’événement : « Il faut s’attendre à la prise de paroles de nombreux politiques et industriels vantant leur action, alors que rien ne se passe et que nous connaissons une extinction massive des êtres vivants », peut-on lire dans leur appel à la rébellion diffusé sur Twitter. Les activistes entendent également dénoncer une des mesures phares de la future Cop15 qui doit être annoncée à l’occasion du Congrès mondial de la nature, à savoir atteindre 30% d’espaces protégés d’ici 2030. « Mettre la Nature en conserve ne conservera pas la Nature […] Cet objectif pose de nombreux problèmes fondamentaux » estime Extinction Rebellion, qui évoque par exemple l’expulsion des peuples autochtones ou encore le manque de moyens dans les Parcs nationaux (manifeste complet à retrouver en bas de l’article). « Et puis, que fait-on des 70% restants ? » interrogent-ils encore.

« Extinction Rebellion ne compte pas laisser nos dirigeants nous imposer cette vision comptable du monde. Alors que nous assistons à la 6ème extinction de masse du vivant, l’heure n’est plus aux effets d’annonce mais à des prises de décisions radicales ! », concluent les rebelles, bien déterminés à se faire entendre tout au long de la manifestation.

Document source : le programme d’actions d’Extinction Rebellion

