« C’est un conseil qui va aller assez vite », promet Joël Canicave, l’adjoint aux Finances habitué à la présentation des rapports lors de la séance de pré-conseil municipal. Vendredi 15 septembre, 100 rapports seront portés aux voix.

Ce conseil – presque intermédiaire – permettra à la Ville de Marseille de voter la récupération en régie du Château de la Buzine le 17 septembre, date de la fin de délégation de service public exercée par l’association de Nicolas Pagnol. « Pour 2023 nous n’allons rien changer à la programmation. Dès le 17, nous ajouterons toutes les particularités des tarifs c’est-à-dire la gratuité pour les expositions permanentes et la gratuité le premier dimanche du mois pour les expositions temporaires. A partir de 2024 nous mettrons en œuvre la politique culturelle que l’on souhaite pour cet équipement plus ouvert aux écoles et aux métiers du cinéma », explique l’adjoint. Au total 16 personnels sur 18 seront repris.

Crédit : Château de la Buzine

C’est également l’occasion pour la ville de voter une délibération cadre avec le grand port de Marseille-Fos pour mettre en œuvre un dispositif de dépollution et de dépenser les 10 millions d’euros annoncés par le maire l’été dernier. « Derrière ça, il faut aller plus loin. Et savoir ce que la Ville veut : la dépollution de l’air ou la dépollution sonore ? Nous avons envie de poser une délibération un peu cadre pour rapprocher le port et sa ville », expose l’élu du Printemps marseillais.

Les aides aux associations peuvent faire débat

Autre rapport, et pas des moindres : l’organisation d’un marché des biffins au capitaine Gèze. Ce dossier géré par Samia Ghali et Laurent Lhardit doit permettre de « voir disparaître ce marché et faire en sorte de créer un système vertueux grâce à la société Amelior », explique Joël Canicave. La Ville votera l’attribution de locaux communaux à titre gratuit aux vendeurs immatriculés pour créer une recyclerie, un lieu dédié où les objets récupérés pourront être vendus. La ville souhaite ouvrir ce marché « dès le mois d’octobre » mais avoue « qu’en terme de place il faudra peut-être réajuster. » Des travaux de réhabilitation de l’axe du Cap Pinède-Gèze menés par Euromediterranée accélèrent l’organisation.

Marché sauvage rue de Lyon samedi 13 février, veille de l’opération de police menée par la ville (Crédit Gomet’/JFE).

Plusieurs aides financières pour les associations comme Les Restos du cœur et SOS Méditerranée seront également votées. « On a souhaité augmenter notre participation et le plus vite possible car la saison d’hiver se prépare dès maintenant », explique l’adjoint aux finances. Ces rapports « pourraient faire débat » puisque l’opposition s’est exprimée sur Radio JM le 13 septembre : « Avec les migrants, Benoît Payan se sert de la misère humaine. Faire de Marseille une ville migrants friendly, en donnant 100 000 euros à SOS Méditerranée, c’est cautionner les passeurs », s’indigne Catherine Pila (Une Volonté pour Marseille).

Perrine Prigent sera proposée pour devenir la 10e adjointe à la Ville de Marseille

Enfin, l’élection de la 10e adjointe du maire de Marseille « prendra un peu de temps puisque c’est une nomination légale de voter à bulletin secret. » L’adjoint nous apprend que le maire proposera le nom de Perrine Prigent, actuellement conseillère municipale en charge de la valorisation du patrimoine, et conseillère métropolitaine chargée de faire le lien avec la Métropole sur la compétence de la voirie.

Perrine Prigent (Crédit : MG)

Depuis mai, les fonctions à l’urbanisme de l’ancienne adjointe à l’urbanisme Mathilde Chaboche, démissionnaire, ont été récupérées par Eric Méry, qui est devenu conseiller spécial dans les rangs de la majorité. Nous attendons donc de connaître l’intitulé exact du futur 10e adjoint. Nous avons posé la question à la Ville, mais nous n’avons pas obtenu de réponse à ce stade. Réponse demain dans l’hémicycle.

Lien utile :



> Suivre en direct le conseil municipal de vendredi à partir de 8h30