Le maire de Marseille, Benoît Payan, a choisi son moment pour confirmer, comme nous l’annoncions en avant-première le 13 décembre dernier, le binôme Christine Juste et Perrine Prigent pour chapeauter les compétences propreté et voirie de la Ville de Marseille. Lors de ses voeux à la presse le 17 janvier, l’élu du Printemps Marseillais qualifie ses adjointes de « deux vaillantes » pour mener à bien la stratégie de la Ville de Marseille au sein de la Métropole Aix-Marseille.

L’adjointe à l’environnement du Printemps Marseillais Christine Juste (EELV) confie à Gomet’ : « Nous allons faire un duo très efficace car nous avons la même vision. Nous allons enfin pouvoir dessiner la ville que l’on veut avec nos urgences, nos priorités et nos pistes cyclables. Je remercie le maire pour sa confiance. Nous sommes très fières. » Pour sa part, Perrine Prigent (sans étiquette), adjointe à la valorisation du patrimoine et à l’amélioration des espaces publics, se félicite « d’innover » avec cette nouvelle répartition des rôles.

Les élues de la majorité municipale auront de fait un nouveau titre ; celui de conseillères déléguées à la voirie et la propreté pour pouvoir travailler de concert avec les agents métropolitains. Si ces compétences, votées en conseil métropolitain le 15 décembre, restent bel et bien dans le giron de la Métropole, la mairie de Marseille confirme recruter cinq ingénieurs pour monter en compétence sur ces dossiers.

Une méthode de travail encore « à définir »

Reste encore « à définir une méthode de travail », malgré la signature d’une convention de coopération entre les deux institutions. « Ça met toujours un peu de temps à se mettre en place », convient Perrine Prigent. Le document ne précise pas de missions concrètes pour Christine Juste et Perrine Prigent, mais il acte la création d’un comité technique entre les directeurs généraux des services (DGS) des deux structures, des directeurs généraux adjoints et des équipes techniques qui se réunira une fois par mois. En amont, plusieurs réunions avec les mairies de secteurs seront menées pour lister les priorités.

Les élues du Printemps marseillais devraient y voir plus clair au lendemain du prochain conseil métropolitain, le 20 janvier, date officielle de leur entrée en fonction. « Martine Vassal a indiqué à Sophie Camard que les lettres de mission nous concernant étaient réalisées. Elles doivent nous être envoyées. A partir du 20 janvier, il s’agit de rencontrer Martine Vassal le plus rapidement possible », espère l’élue écologiste.

