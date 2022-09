Pour favoriser l’internationalisation des entreprises régionales innovantes, Team France Export Sud, Business France et la CCI Provence Alpes Côte d’Azur proposent une « Learning Expedition » au salon high tech « Consumer Electronics Show of Las Vegas » à 10 entreprises régionales des secteurs de la santé, de la green tech, de la mobilité ou de la smart city. Le but de ce programme : s’immerger efficacement dans l’écosystème high tech, découvrir les plus importantes innovations technologiques mondiales et rencontrer des acteurs clés de l’industrie.

Le salon CES Las Vegas se déroule du 5 au 8 janvier 2023 au Las Vegas Convention Center et compte plus de 2 000 exposants, 119 pays représentés et 270 000 m² de surface d’exposition. La « Learning Expedition » comprend un parcours de visites personnalisées, des évènements de networking générateur de business ainsi qu’une conférence presse avec les entreprises sélectionnées. La participation est accessible au tarif de 2 235 euros HT pour les 10 entreprises choisies et est éligible au « Chèque relance export », jusqu’à 50 % du tarif global. Les entreprises intéressées peuvent candidater jusqu’au 30 septembre via le formulaire de candidature.

[ Programme détaillé : Learning Expedition au salon CES Las Vegas 2023 ]

Lien utile :



