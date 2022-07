Share on Facebook

Au sortir de huit jour d’alerte de niveau 2 de pollution à l’ozone, la Ville de Marseille va mettre la main au portefeuille pour lutter contre la pollution maritime. Près d’une semaine après avoir relancé le débat sur les émissions des navires de croisière – avec la publication d’une pétition (38 000 signataires ce mercredi) réclamant l’interdiction des escales de navires polluants lors des pics de pollution, et la création d’une ECA “emission control area” – le maire Benoît Payan veut s’impliquer concrètement.



Dans une interview accordée lundi 25 juillet au journal Le Monde, il propose de participer à hauteur de 10 millions d’euros au plan d’investissement « Escales zéro fumée ». Voté par le conseil régional en 2019 pour 30 millions d’euros, ce programme vise à réduire sur les ports de Marseille, Nice et Toulon la pollution aérienne des navires de croisières – avec le développement des branchements électriques à quai et le financement de filtres à particules.

La Ville veut interdire l’accès des bateaux de croisières les plus polluants lors des pics de pollution (crédit : JYD / Gomet’)

Renaud Muselier salue le geste du maire de Marseille

Le président de la Région Sud, Renaud Muselier, prend acte et se félicite. « Bienvenue et merci, répond-il dans un tweet publié mardi 26 juillet, rappelant au passage les contributions des maires de Nice et de Toulon, engagés dans ce plan depuis 2019 ». Au lendemain de l’ouverture de la pétition marseillaise, Renaud Muselier avait ironisé sur l’initiative de Benoît Payan dans une interview accordée à BFM TV : « Ce n’est peut-être pas à un maire de lancer une pétition, mais c’est à un maire d’agir ». Dans la foulée, plusieurs élus régionaux, dont Anne-Claudius Petit, Christophe Madrolle ou encore Ludovic Perney, avaient interpelé la municipalité Payan sur les réseaux sociaux, l’incitant à contribuer au plan Escales zéro fumée.

Le Maire de Marseille @BenoitPayan annonce dans @lemondefr une contribution de 10 millions d’€ à notre plan #EscalesZeroFumee ✅



Il rejoint les maires de Nice et Toulon engagés dans ce plan depuis 2019 : bienvenue, et merci ! C’est une très bonne nouvelle pour les Marseillais. pic.twitter.com/MHp21cfxm3 — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) July 26, 2022

Le soutien financier de la mairie marseillaise va-t-il permettre d’accélérer le calendrier prévisionnel du programme Escales zéro fumée ? Concernant l’électrification du terminal croisière de Marseille, prévue pour 2025, Benoît Payan souhaite « que l’on gagne un an ». Cet aménagement doit permettre aux navires de couper leurs moteurs lorsqu’ils sont à quai – de quoi soulager les riverains. De son côté, l’adjoint marseillais en charge de la transition écologique, Sébastien Barles, rappelle sa volonté de faire respecter le principe de pollueur payeur. « Le financement public, c’est bien (…) mais il faudrait que les armateurs participent aussi au financement de ces branchements à quai », déclare l’élu écologiste au micro de BFM Marseille.

