Le président de la République, Emmanuel Macron, en meeting à Marseille ce samedi 16 avril 2022, devrait envoyer des signaux vers sa gauche et les jeunes. Dans la droite ligne de son discours “Marseille en grand” prononcé ici-même le 2 septembre dernier, il devrait ainsi, par l’exemple, rappeler ses engagements pour soutenir la cité phocéenne en particulier les quartiers défavorisés (désenclavement des quartiers Nord avec le soutien aux transports métropolitains, soutien au plan écoles de Marseille). Plus généralement il s’adressera aux jeunes qu’il veut notamment embarquer dans l’entrepreneuriat (création de carrefours dans la ville et lancement du capital jeunes) et dans les industries créatives avec notamment la création de grands studios de la Méditerranée.

Emmanuel Macron après son discours Marseille en grand le 2 septembre dernier (Crédit Gomet’/JYD)

Macron au 1er tour : derrière Mélenchon à Marseille, 3e dans les Bouches-du-Rhône

Malgré tous les moyens mis en place qui atteignent plus de 2,5 milliards, Emmanuel Macron reste à Marseille derrière Jean-Luc Mélenchon (22,62% contre 31,11% au premier tour dimanche dernier). Dans les Bouches-du-Rhône, le président sortant n’est que troisième avec 22,71% des voix contre 2″,50% à Jean-Luc Mélenchon et 26,25% à Marine Le Pen.

Son premier grand meeting de l’entre-deux tours est donc un jalon important pour s’adresser à ceux qui hésitent encore ou qui auraient envie de partir faire du bateau ou d’aller à la pêche dimanche 24 avril.

Plus de 300 demandes d’accréditation

Au Pharo, bien connu d’Emmanuel Macron pour s’y être tenus plusieurs événements internationaux, les préparatifs du meeting ont commencé dès vendredi. La scène positionnée devant l’esplanade du Palais du Pharo, sur la pelouse côté Vieux Port offrira une vue imprenable sur Marseille. Les portes du jardin ouvriront au public à partir de 14h. Les inscriptions ont été ouvertes dès le milieu de semaine.

Des gradins sont installés devant le palais du Pharo vendredi 15 avril au Pharo (Crédit Gomet’/JFE)

Plus de 300 journalistes avaient demandé jeudi une accréditation. Plusieurs milliers de sympathisants sont attendus ainsi que de nombreuses personnalités politiques. A suivre en direct sur Gomet’ cette après-midi.

