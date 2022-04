Emmanuel Macron était en meeting samedi 16 avril après-midi à Marseille, son premier meeting de l’entre-deux tours de l’élection présidentielle de 2022. Il ‘est fortement engagé à accélérer sa politique en matière d’écologie s’il est élu au second tour de la présidentielle le dimanche 24 avril prochain. Devant quelques milliers de supporters (4000 selon En Marche!), de nombreux élus et quelques ministres, le candidat Macron a estimé que le face à face avec Marine Le Pen consistait en « un choix de civilisation » et constituait un véritable référendum à plusieurs niveaux : « référendum pour ou contre l’Europe, pour ou contre la jeunesse pour ou contre la République » et donc pour ou contre l’écologie. Il a taxé son adversaire d’être une « climato-sceptique » qui remet en cause par exemple les énergies éoliennes.

Une Fête de la nature comme la Fête de la musique

A l’inverse, Emmanuel Macron s’est présenté comme le candidat voulant construire la première « grande nation écologique », première nation « sans charbon, sans gaz et sans pétrole » promet-il en invitant à « changer de paradigme » tant au niveau politique qu’économique. « Les grands patrons seront des patrons verts » a-t-il lancé. Il s’est engagé également à ce que son prochain Premier ministre soit également chargé de la planification écologique avec l’appui de deux ministres dont l’un sera particulièrement mobilisé sur l’organisation territoriale des réformes.

Emmanuel Macron a souhaité qu’une « grande fête de la nature » soit lancée en France à l’instar de la fête de la musique créée dans les années 80 sous la présidence de François Mitterrand. Cette fête de la nature pourrait avoir lieu chaque année, le « 4e samedi du mois de mai » propose le candidat président.

Plus d’infos à suivre suivre Gomet’

Liens utiles :



> Revoir le discours d’Emmanuel Macron au Pharo



> En meeting à Marseille samedi, Emmanuel Macron dans son jardin

> Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron à Marseille pour convaincre la gauche et les jeunes

> Présidentielle : les transformations de la carte politique de Marseille

> Présidentielle : dans les Bouches-du-Rhône, Mélenchon perturbe le duo Macron-Le Pen

> Après la visite d’étape d’Emmanuel Macron, “Marseille en grand” reste encore petit

> [Document source] Les 22 pages du discours « Marseille en grand » d’Emmanuel Macron