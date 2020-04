En cette période de confinement, l’accès à Internet n’aura jamais été aussi crucial, pour continuer à garder un lien avec l’extérieur. Malheureusement, la fracture numérique reste un facteur d’inégalité. C’est pour lutter contre ces inégalités que l’opérateur SFR (Groupe Altice) a décidé de s’allier à l’association Emmaüs Connect, afin de déployer un plan d’urgence dans la France entière.

Ce plan est mis en place depuis la première semaine de confinement. Il consiste à connecter 75 000 personnes exclues du numérique, grâce à un don de 75 000 recharges prépayées, mais aussi 20 000 téléphones et smartphones avec appels et SMS illimités, afin que les personnes les plus modestes puissent continuer à téléphoner à leurs proches. SFR s’engage par ailleurs à augmenter la connexion de 5000 personnes bénéficiaires d’Emmaüs Connect. Au total, cela représente 700 000 giga octets de data fournis gratuitement par l’entreprise.

SFR et Emmaüs équipent les structures de la région

En plus de fournir un accès internet à 75 000 personnes en France, SFR et Emmaüs facilitent également l’accès au numérique de diverses structures de la région, comme le CHU d’Aix-Pertuis, le Secours Catholique, ou encore la Mission de lutte contre le décrochage scolaire, rattachée au rectorat. Ainsi, depuis le 25 mars dernier, de nombreux téléphones, tablettes ou carte Sim ont pu être livrés au sein de ces structures. SFR est également partenaire de longue date avec la fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France et a lancé un appel aux dons auprès de ses clients qui a permis de récolter déjà 525 000 euros. Dans la continuité de cette démarche, SFR a fait don de 200 tablettes à neuf hôpitaux et onze ehpad. Ainsi, au CHU d’Aix-en-Provence, on se réjouit d’un récent don de tablettes pour que «les patients des unités Covid-19 puissent rompre l’isolement et rester en contact avec leurs proches», rapporte un communiqué de SFR du 20 avril.

Enfin, alors que l’enseignement à distance accentue les risques de décrochage scolaire, SFR et Emmaüs Connect, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, viennent en aide aux structures éducatives dans toute la France et notamment en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 146 associations et établissements scolaires français ont déjà pu bénéficier de matériel numérique.

Lien utile :



> Confinement : la Carsat à l’écoute des retraités