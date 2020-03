Share on Facebook

L’Agence régionale Provence Alpes Côte d’Azur et ses partenaires ont fait mercredi 18 mars un état des lieux des stocks existants de masques (FFP2 ou chirurgicaux, anciens ou non) sur l’ensemble du territoire : établissements de santé, publics, privés, entreprises publiques, collectivités territoriales, etc.

A la suite de cette enquête, et grâce à des sollicitations spontanées, l’ARS Paca organise, selon un communiqué, la livraison de 150 000 FFP2 anciens, dont l’efficacité a été testée, dans les pharmacies d’officine de la région, via le réseau des grossistes répartiteurs. Ces masques sont destinés aux médecins généralistes, infirmiers et pharmaciens d’officine.

Par ailleurs, depuis mercredi, selon la même source, un déploiement de masques chirurgicaux et FFP2 du stock annoncé par le Président de la République dans son allocution de lundi dernier, est en cours dans toutes les pharmacies d’officines de la région.

Ces masques chirurgicaux seront mis à disposition sur présentation de la carte CPS, explique l’ARS, selon les mêmes règles de distribution : les médecins (généralistes ou autres spécialités particulièrement exposées), les infirmiers et les pharmaciens.

Une commande de 250 millions

Samedi 21 mars, le ministre de la Santé français, Olivier Véran, a pris la parole lors d’un point presse, afin de se livrer, selon ses termes « à un exercice de transparence absolue ».

Il est notamment revenu sur la polémique de la pénurie de masques de protection. « Lorsque le covid-19 est apparu, il ne restait qu’un stock d’Etat de 117 millions de masques chirurgicaux (…) et aucun stock stratégique d’Etat en masque FFP2», a expliqué le ministre.

A l’heure actuelle il y a un «stock d’État» de 86 millions de masques chirurgicaux, dont 5 millions FFP2 plus protecteurs. «Nous prévoyons une consommation de 24 millions de masques par semaine», a précisé le ministre. Il a annoncé que la France avait commandé «plus de 250 millions de masques», en plusieurs commandes à l’étranger, qui seront livrés progressivement, en priorité aux professionnels des Ehpad et aux soignants. Chaque personne qui dispose de masques est invitée à les faire parvenir aux professionnels de santé, a ajouté le ministre.

