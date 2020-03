Share on Facebook

Le 4e secteur sera scruté à la loupe au soir du 15 mars compte tenu de la personnalité des têtes de liste qui s‘y affronte. Martine Vassal et Yvon Berland ont choisi cette terre, longtemps jardin de Jean-Claude Gaudin avant de le céder à Yves Moraine. Le Printemps Marseillais a missionné la fondatrice du collectif Mad Mars et cheffe d’entreprise, Olivia Fortin, tandis que Les Verts seront représentés par Christine Juste. (Voir la liste complète des candidats).



Le candidat divers droite Bruno Gilles s’appuie dans le secteur sur le conseiller régional Ludovic Perney, délégué à la jeunesse au Conseil régional et longtemps responsable des jeunes chez Les Républicains. Ce dernier est associé à une autre jeune élue, Sandra Dalbin, conseillère départementale, vice-présidente en charge du handicap au Département, avant d’être démise de ses fonctions début février par la présidente, Martine Vassal, après l’annonce de son ralliement à Bruno Gilles.

Nous publions ici en exclusivité l’intégralité de la liste emmenée par Mr Perney et Mme Dalbin, avec le nom et la profession de chaque colistier. Ludovic Perney insiste : « C’est une équipe renouvelée à 95% (jamais élu à la Ville de Marseille) qui avec une moyenne d’âge de 45 ans conjugue compétence, dynamisme, jeunesse et expérience. »

Document source : les 45 colistiers de la liste Bruno Gilles (6-8)