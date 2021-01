Le candidat EELV aux prochaines élections régionales, Olivier Dubuquoy, a souhaité réagir après les déclarations du député des Bouches-du-Rhône François-Michel Lambert. Ce dernier, après l’annonce la semaine dernière de la reprise d’Alteo par United Mining Supply, a dénoncé un gâchis industriel, environnemental et social en pointant « les responsabilités » d’EELV et de son chef de file. Nous publions ici le texte que M. Dubuquoy nous a transmis.

Pour l’emploi et la santé

Nous avions anticipé cette situation depuis très longtemps : une disparition progressive des emplois et une pollution persistante, dangereuse pour l’environnement et pour la santé. Avec ce repreneur inquiétant, 100 emplois minimum vont disparaitre alors qu’ils auraient pu être sauvé. La faute en revient localement au député François-Michel Lambert, ainsi qu‘au président de région Renaud Muselier car ils ont voulu maintenir l’existant au lieu de mettre en place un projet de transition courageux pour ce territoire et ses habitants. Ils n’ont pas voulu travailler sur le projet de transition que j’avais présenté à Nicolas Hulot et ses services alors qu’il était ministre. C’était la seule façon de réduire les pollutions tout en maintenant l’emploi. Il permettait d’une part de lancer des pistes de « recherche et développement » pour produire de l’alumine selon un procédé moins polluant que le procédé Bayer et d’autre part de construire un parc photovoltaïque sur la décharge de Mangegarri plutôt que de disséminer ces pollutions sous couvert de valorisation. La production annuelle de ce parc permettait une production d’électricité équivalente à la consommation des communes de Bouc Bel Air et de Gardanne. Les émissions de CO2 évitées auraient été de l’ordre de 10 000 tonnes par an. Et ce parc aurait rapporté quelques centaines de milliers d’euros aux collectivités permettant notamment d’actionner de la formation pour les salariés en reconversion. Gardanne, terre d’énergie a le droit de rêver à un avenir durable sans avoir à faire le choix entre l’emploi et la santé. C’est le sens de mon engagement.

Olivier Dubuquoy

Chef de file des écologistes (EELV) pour l’élection régionale

en Provence Alpes Côte d’Azur