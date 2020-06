Il y a une semaine, un nouveau cluster était détecté dans les Bouches-du-Rhône parmi les saisonniers travaillant dans le secteur agricole et logés dans les communes de Maillane et Noves, dans le Pays d’Arles. Alors que le premier bilan dressé au 2 juin faisait état de 30 personnes contaminées sur 202 testées, un nouveau dépistage en date du mardi 9 juin fait désormais apparaître 114 cas de covid-19 pour 1426 personnes testées.

Les autorités craignent de plus en plus que le secteur agricole soit un terreau fertile pour la propagation de l’épidémie, comme cela avait pu être le cas auparavant pour les abattoirs. En effet, un dépistage également mené parmi les saisonniers agricoles, cette fois dans le Vaucluse avait révélé dans ce département 27 cas de covid-19 parmi cette population.

Un dispositif financier et logistique pour assurer le dépistage et l’isolement des cas positifs

Samedi 6 juin, les maires du département et les acteurs du monde agricole se sont réunis pour élaborer une stratégie et éviter une propagation plus importante du covid-19 dans ce secteur. Selon les informations fournies par l’Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture des Bouches-du-Rhône, cette stratégie comprend l’instauration d’une procédure rapide de remontée d’information entre les maires et l’ARS ; un isolement des cas positifs et cas contacts « dans des conditions d’hébergement satisfaisantes » avec un suivi médical ; enfin, un dispositif financier et logistique mis en place par la préfecture pour assurer les conditions d’isolement, notamment le recours à des associations de sécurité civile et des traducteurs interprètes. En effet, les saisonniers testés seraient employés par une entreprise espagnole de fourniture de main d’oeuvre, comme le précisait l’ARS dans un communiqué précédent.

Par ailleurs, un dépistage sera opéré de façon constante à la fois pour tester les personnes non dépistées et pour assurer un dépistage hebdomadaire des autres.

Le rappel du préfet à la responsabilité des employeurs

Le préfet des Bouches-du-Rhône, Pierre Dartout, et le directeur général de l’ARS, Philippe De Mester, se sont rendus mardi 9 juin à Maillane et Noves pour visiter des exploitations et le lieu d’hébergement de ces saisonniers particulièrement exposés au covid-19. Ils y ont également rencontré des employeurs et exploitants du secteur agricole.

A cette occasion, ils ont rappelé à ces derniers leur responsabilité dans le respect effectif de la mise à l’isolement des personnes concernées ainsi que la nécessité d’assurer à leurs salariés les besoins de première nécessité.

