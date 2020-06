Share on Facebook

Share on Twitter

La préfecture des Bouches-du-Rhône alerte mardi 2 juin sur la présence d’un foyer de contamination (« cluster ») dans le département des Bouches-du-Rhône : en effet, 30 employés saisonniers du secteur agricole ont été testés positifs au covid-19 sur 202 au total testés ce week-end, à la suite de symptômes détectés chez certains d’entre-eux. Ce dépistage concernait les communes de Maillane et Noves, où sont logés ces saisonniers, employés par une entreprise espagnole de fourniture de main d’oeuvre et travaillant sur les exploitations des Bouches-du-Rhône.

Une enquête a été lancée pour recenser les potentiels cas contacts et les personnes contaminées ont été mises à l’isolement sur leur lieu d’hébergement pour quatorze jours. Par ailleurs, une campagne massive de dépistage a été lancée avec l’aide du bataillon des marins-pompiers de Marseille sur tous les lieux d’hébergement connus des salariés employés par la société concernée, et plus largement sur les

lieux d’hébergement de saisonniers agricoles dans les Bouches-du-Rhône.

Il s’agit du deuxième cluster détecté dans le département après la contamination d’un foyer pour sans abris à Marseille depuis le début du déconfinement le 11 mai dernier.

Liens utiles :



> [Urgent] Covid-19 : seulement 3 cas positifs détectés dans la région en 24h

> Covid-19 : un cluster détecté à Marseille dans un foyer pour sans abris