Share on Facebook

Share on Twitter

Face à des indicateurs épidémiques en baisse dans le département, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de lever l’obligation de présenter un passe sanitaire à l’entrée des centres commerciaux de plus de 20 000 m², à compter de ce vendredi 1er octobre.

En effet, le taux d’incidence dans les Bouches-du-Rhône est redescendu à 141 cas pour 100 000 habitants, contre 682 à la période d’entrée en vigueur de la mesure, à la mi-août. Cette dernière aurait dû s’achever au 15 septembre mais avait été prolongée en dépit d’indicateurs déjà en baisse. C’est désormais chose faite. En revanche, toutes les autres restrictions sanitaires, comme le port du masque, restent obligatoire dans l’ensemble des lieux recevant du public, ainsi que dans les lieux à forte concentration jusqu’au 18 octobre, précise la préfecture.

Les Bouches-du-Rhône toujours dans le rouge au niveau national

Malgré une apparente amélioration au niveau local, les Bouches-du-Rhône restent l’un des départements les plus touchés par l’épidémie à l’échelle nationale. Le protocole sanitaire scolaire, qui sera allégé dans 47 départements français à compter de lundi 4 octobre notamment avec l’abrogation du port du masque, ne sera donc pas appliqué dans les écoles bucco-rhodaniennes. En effet, seuls les départements ayant un taux d’incidence inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants sont concernés.

Le département n’est donc pas encore tiré d’affaire, d’autant qu’une enquête judiciaire vient d’être ouverte à Marseille sur des barnums de dépistage covid-19 douteux à l’entrée de certains bars, restaurants et pharmacies, selon France 2. Si les soupçons de fraude dans cette affaire ne permettent pas d’établir un lien de causalité directe avec le taux d’incidence dans le département, il est en tout cas certain que cela n’aidera pas le taux d’incidence et les données hospitalières à baisser…

Liens utiles :



> Le dernier bilan de l’ARS Paca du 28 septembre 2021