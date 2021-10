Share on Facebook

À quinze jours du rendez-vous fixé par Emmanuel Macron aux élus métropolitains, le dernier Comité de gouvernance économique métropolitaine (1) organisé mercredi29 septembre est revenu sur le « new deal » proposé début septembre par le Président Macron pour sortir le territoire métropolitain de sa torpeur et de ses maux endémiques.

« Cette Métropole Aix-Marseille-Provence, l’Upe 13 l’a souhaitée, réclamée, exigée… Puis portée, poussée… Pour voir émerger au final, une strate supplémentaire d’un millefeuille institutionnel à l’opposé de nos attentes » explique Philippe Korcia président de l’Upe 13.

L’avenir économique du territoire passera donc, pour le président de l’Upe 13, par une évolution de la gouvernance. Cette exigence repositionne la Métropole Aix-Marseille-Provence telle que l’Upe 13 l’a toujours défendue, sur des compétences économiques fortes avec une vraie capacité de financement des projets structurants. Les sujets de proximité doivent quant à eux demeurer dans les communes.

Martine Vassal ici avec Philippe Korcia, le président de l’UPE 13 (Capture Facebook).

Le président de l’UPE 13 martèle qu’il n’est plus temps d’attendre. « Certes, l’équation n’est pas, mais le temps est venu de faire évoluer le modèle métropolitain avec l’entreprise comme porte-drapeau. Le cycle électoral local s’est achevé avec les élections régionales et départementales, stabilisant ainsi la représentation locale. Nous avons encore quatre ans de stabilité devant nous pour travailler ensemble au territoire que nous voulons et certaines des solutions sont à notre portée ».

« Nous sommes tous condamnés à faire sauter les verrous territoriaux et politiques au bénéfice de tout un territoire, de toute une population… Nous attendons donc de nos élus qu’ils créent les conditions qui permettront cet avenir ! » affirme solennellement Philippe Korcia.

Concrètement, rappelle l’UPE 13, le président Emmanuel Macron propose 1,5 milliard d’euros pour investir sur des projets du quotidien ciblés sur la réhabilitation des écoles, l’économie de la culture, la sécurité et la mobilité (1) au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Tout dépend donc de la capacité des élus à « faire sauter les verrous ».

(1) La Métropole Aix Marseille Provence, la CCIMP, le Port de Marseille Fos, Aix-Marseille Université, l’Upe 13, la CPME13, la Chambre des Métiers et la Chambre d’agriculture.

(2) Les projets concrets de la mobilité :

– 4 lignes de tramway supplémentaires

– 5 lignes de BHNS pour désenclaver des quartiers nord

– « Un RER à la marseillaise » pour relier les bassins économiques

– La LNCA pour réaliser la Traversée ferroviaire souterraine de Marseille

– Le réaménagement de la gare Saint Charles

– L’extension de l’aéroport Marseille Provence

– Renforcer les infrastructures portuaires et repenser son hinterlan

