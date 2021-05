Share on Facebook

Les indicateurs épidémiologiques du covid-19 sont à la baisse. C’est ce qui ressort du point de situation quotidien de l’Agence régionale de santé (ARS) Paca, « même s’ils restent à un niveau élevé hormis dans les Alpes-Maritimes » nuance-t-elle. Au vendredi 7 mai, 584 personnes sont ainsi hospitalisées dans les Bouches-du-Rhône, contre 723 il y a une semaine. Une baisse également observée du côté de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (Aphm), qui fait état de 222 patients hospitalisés pour cause de covid-19, contre 312 le 30 avril dernier.

Alors que les collégiens et lycéens ont fait leur rentrée en demi-jauge depuis une semaine, l’Académie d’Aix-Marseille dénombre 271 cas de covid-19 confirmés sur les 7 derniers jours et sur 556 965 élèves. Actuellement, 166 classes dont une école entière sont fermées.

L’obligation du port du masque abrogée dans les Alpes-Maritimes

Le département des Alpes-Maritimes est celui qui affiche les résultats les plus encourageants, avec 153 hospitalisations et un taux d’incidence à 116, le plus bas de toute la région Provence-Alpes-Côte d’azur. La préfecture des Alpes-Maritimes a ainsi décidé de lever l’obligation du port du masque mais uniquement sur le littoral, dans les parcs ou autour des plans d’eau. Le masque reste donc de rigueur en ville.

Vaccination ouverte à tous « sans limite d’âge à partir du 12 mai »

Alors qu’il annonçait la semaine dernière dans son interview à la presse quotidienne régionale une vaccination pour les plus de 18 ans pas avant le 15 juin, Emmanuel Macron a finalement indiqué que tous les adultes volontaires sans condition pourraient se faire vacciner à compter du 12 mai si un rendez-vous était libre dans les 24 heures avant. « Aucun créneau ne doit être perdu », justifie le président de la République.

À partir du 12 mai, les rendez-vous qui n’auront pas trouvé preneur 24 heures avant seront ouverts à tous les adultes volontaires, sans condition.https://t.co/H6mJCiN6iG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2021

