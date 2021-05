Peintures, planches de bandes dessinées, installations sonores et reliques éclectiques : c’est le programme de l’agenda loisirs de Gomet’. Go !

Une exposition de Camille Bernard : Bruisse L’Eau

Le sol de nos corps (Le repas), huile sur toile, 150cm/130cm, 2020. Crédit : Camille Bernard

Diplômée de l’école d’art de Glasgow en 2016, Camille Bernard vit à Pantin. Pour sa première exposition, elle présente un ensemble de peintures en collaboration avec Simon Lahure, artiste et musicien, diplômé de la Haute école des arts du Rhin en 2019. Dans une « atmosphère éthérée et animique », selon la présentation de l’événement, les toiles s’animent au bruit de la musique proposée en fond sonore. Cette exposition est soutenue par le Cnap, Centre national des arts plastiques.



Le Sissi Club

18 rue du Coq 13001 Marseille.

Éditions Même pas mal : Deux albums de bandes dessinées par de Adrien Yeung

Crédit : Adrien Yeung.

Auteur de bandes dessinées, diplômé de l’École européenne supérieure de l’image (ÉESI) d’Angoulême, Adrien Yeung a co-fondé le collectif Next Revel. À l’occasion de la sortie de ses deux premiers albums de bandes dessinées aux éditions Même pas mal Tout brûle comme prévu et Bazar Bazar : vous pourrez le rencontrer samedi 8 mai de 14h à 19h dans les locaux de la maison d’édition et découvrir des planches originales de l’artiste.



Éditions Même pas mal

4 rue des trois rois

13006 Marseille



> Plus d’informations sur l’événement

Une immersion sonore proposée par le GMEM

Crédit : Christian Sébille.

Le GMEM – Centre national de création musicale organise Propagations, 1ère édition : un festival qui devait initialement proposer plus de 25 événements entre Marseille et Cassis. Pour raisons sanitaires, la programmation s’est vue un peu dérangée. Vous pourrez tout de même retrouver au Théâtre de la Criée Paysage de propagations #3 « Fusion » de 12h à 18h (exceptionnellement 20h samedi 8 et dimanche 9 mai), une installation sonore immersive proposée par Christian Sébille.

Cette visite immersive est proposée du 8 au 20 mai 12h à 18h, du mardi au samedi.

Vous pourrez aussi plonger dans le Paysage de propagations #1 « Matrice » à la Friche Belle de Mai, du vendredi 7 au jeudi 20 mai de 14h à 18h (avec des nocturnes jusqu’à 21h les samedis 15 et 18 mai).



Théâtre National de la Criée

30 Quai de Rive Neuve

13007 Marseille



> Toute la programmation du festival

Thomas Mailaender propose une installation déambulatoire au Mucem

The Fun Archeology, Thomas Mailaender. Crédit : Julie Cohen, Mucem.

Au fort Saint-Jean, Thomas Mailaender, artiste marseillais diplômé des Arts Décoratifs de Paris, présente « The Fun Archaeology ». Selon le site du Mucem, la collection de l’artiste propose « un large spectre de matériel qui va de la relique de guerre à la photographie érotique, de l’album de photo de famille au tract politique, de la création amateur à l’épreuve d’artiste signée ». Une partie sa collection est à retrouver sur son site éponyme.

L’installation est à retrouver au fort Saint-Jean jusqu’au samedi 15 mai.

Fort Saint-Jean

Prom. Robert Laffont

13002 Marseille

> Plus d’informations