Share on Facebook

Share on Twitter

La préfecture des Bouches-du-Rhône avait dévoilé lundi 14 septembre la liste des 27 communes du département où le port du masque est obligatoire sur l’ensemble de leur territoire. Le préfet Christophe Mirmand justifiait ce choix par le taux d’incidence du virus qui dépassait le seuil de 100 pour 100 000 habitants dans les villes concernées.

Mais cette annonce avait rapidement provoqué la colère des maires de Provence qui, par la voix de leur président, Georges Cristiani se sont étonnés dans un communiqué de ce classement restrictif : « A l’heure où j’écris ce mot, je n’ai jamais été informé par l’ARS d’un cas positif sur la commune », a rappelé le maire de Mimet. Deux jours plus tard, le préfet semble avoir entendu les réclamations des maires de ces petites communes.

La préfecture a finalement mis à jour sa liste des communes concernées par le port du masque obligatoire ce mercredi 16 septembre. Elle ne sont plus que 17 et Mimet comme les autres villes de moins de 10 000 habitants ont disparu du classement.

> Les 17 communes de la liste: Aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Berre l’Etang, Châteauneuf-les-Martigues, La Ciotat, Gardanne, les Pennes-Mirabeau, Marignane, Marseille, Plan-de-Cuques, Port-de-Bouc, Rognac, Saint-Martin-de-Crau, Septèmes-les-Vallons, Tarascon

> Les 10 communes retirées: Barbentane, Cabriès, Carnoux-en-Provence, Cassis, Fuveau, La Penne-sur-Huveaune, Le Rove, Mimet, Port-Saint-Louis et Saint-Victoret

Pour apporter une réponse adaptée à la situation sanitaire @Prefet13 a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans les communes de plus de 10 000 habitants pour lesquelles le taux d’incidence est supérieur à 100 pour 100 000 habitants. #TousMobilisés pic.twitter.com/Vmkpc66Z4p — Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) September 16, 2020

Lien utile :



Retrouvez l’actualité de l’épidémie de Covid-19 dans notre rubrique santé