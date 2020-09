Après Marseille-Cassis, c’est maintenant au tour de La Marseillaise des Femmes de devoir annuler sa course. Dans un communiqué publié ce mardi 15 septembre, les organisateurs font part de leur décision prise un jour après l’annulation des rassemblements de plus de 1 000 personnes. « C’est avec infiniment de regrets et de tristesse que l’équipe organisatrice annonce l’annulation de LMDF 2020 ».

Depuis 2010, cette course propose chaque année un parcours de 5 km aux coureuses amatrices ou expérimentées. Initialement prévue le 17 mai 2020, puis reportée en raison du Covid 19 au 4 octobre 2020, La Marseillaise des Femmes se tourne désormais vers l’année 2021 et rappelle la date de leur prochaine édition. « La page 2020 se tourne mais nous allons tout mettre en œuvre pour que la prochaine édition soit encore plus belle, festive et engagée. Nous avons hâte de vous retrouver le 30 mai 2021». Dans son son communiqué, l’organisation remercie leurs partenaires, les bénévoles et les participants avant de présenter les trois options proposées aux inscrites.

> Le report de l’inscription pour l’édition 2021

> Le remboursement immédiat

> Le don des frais d’inscription en soutien à FRM, Amnesty International et La Marseillaise des Femmes

Les modalités sont précisées sur leur site internet et seront communiquées à l’ensemble des inscrites dans les jours qui viennent. Le choix doit être fait au plus tard le 4 octobre 2020 informe LMDF.