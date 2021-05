À l’occasion de la parution de son nouveau guide consacré à la transition écologique, le Guide de l’élu écoresponsable, Gomet’ organise un nouveau grand débat.



2021 marque un tournant à la fois dans l’urgence de la transition climatique et dans l’univers juridique des collectivités locales. Des textes de lois, des règlements, des normes font de l’écoresponsabilité non plus une option, mais une obligation qui ouvre des portes aux changements portés par les maires, voulus par les populations et les associations.

Ce guide est à destination des 119 maires des Bouches-du-Rhône et de leurs 119 adjoints à l’environnement ainsi qu’aux grands décideurs publics régionaux. Nous donnons la parole à 20 experts de notre région qui explicitent les enjeux de la mutation des territoires et plus de 200 acteurs locaux s’y expriment, dans les articles de bonnes pratiques que nous publions.

Lors de ce débat de lancement, nous réunissons Bruno Tiberghien et Stéphanie Brunengo, deux experts de la transition écologique qui vont clarifier l’enjeu politique et juridique pour les maires et en face des industriels qui adaptent leur offre, qui anticipent et deviennent des acteurs, des moteurs de la transformation de nos cités.



Bruno Tiberghien est maître de conférences en sciences de gestion à l’université d’Aix Marseille au sein de l’Institut de management public et de gouvernance territoriale (IMPGT). Stéphanie Brunengo est avocate au Barreau d’Aix en Provence, maître de conférences associé à l’Institut de droit de l’environnement et du développement durable.

Pour mettre en perspective leurs visions, ils seront aux côtés d’acteurs de la transition écologique, avec Anne-Laure Galmel, chef de projet à la direction Méditerranée de Veolia Eau, Jean-Marc Saillard directeur d’Eiffage Route Grand Sud et Loïc Gachon, notre grand témoin politique, maire de Vitrolles, qui témoignera de ses pratques et et nouveaux défis posés par les nouvelle réglementations

Pour participer à ce débat et le suivre en direct via zoom, nous vous remercions de vous inscrire à l’adresse suivante : contact@gomet.net Nous vous transmettrons le lien pour vous connecter au direct en amont du débat.

