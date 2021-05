Share on Facebook

La République en marche (LREM) vient de rendre public ses candidats pour les élections départementales dans les Bouches-du-Rhône. La commission départementale d’investiture du parti a rendu son verdict lundi 3 mai. Aux côtés de ses partenaires (Agir, MoDem et Territoires de Progrès), le LREM révèle un jeu… quelque peu décevant. Le comité ne donne son investiture que dans sept des vingt-neuf cantons du département. « Notre objectif sera d’être présent dans au moins la moitié des cantons des Bouches-du-Rhône », déclarait pourtant le référent LREM, Bertrand Mas-Fraissinet, dans une interview accordé à Gomet’ en mars dernier.

Comme annoncé en revanche, la majorité présidentielle s’est largement associée à des candidats de la société civile et sans étiquette (SE), dont deux sont titulaires. Le parti ne forme finalement aucun tandem avec Les Républicains, la majorité départementale sortante. Mais le comité donne tout de même son soutien à deux candidats « dans le cas de conseillers départementaux sortants », précise le communiqué de LREM. L’un en binôme avec la droite dans le canton de Marseille-6, et l’autre avec la gauche dans le secteur d’Aix-2. Les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains.

Liste des candidats LREM pour les élections départementales



• Investitures :



Canton d’Aix-en-Provence 1

Titulaires : Anne RUDISUHLI (LREM) – Cyrille BLINT (AGIR)

Remplaçants : Christèle COLLIOT (LREM) – Philippe KLEIN (SE)



Canton d’Istres

Titulaires : Monique CISELLO (MODEM) – Jean FAYOLLE (LREM)

Remplaçants : Lila LOKMANE (TDP) – Nathan PARIS (SE)



Canton de Marignane

Titulaires : Céline VOLFINGER (TDP) – Fabien CHANUC (LREM)

Remplaçants : Jeanne GRASSI (LREM) – Jean-Paul QUILÈS (LREM)



Canton de Marseille 1

Titulaires : Malika TORCHI (LREM) – Michel SARROCHI (AGIR)

Remplaçants : Marie BATTISTA (SE) – Guillaume JESBERGER (LREM)



Canton de Marseille 4

Titulaires : Rachida TIR (LREM) – Jean-Philippe SAISSE (SE)

Remplaçants : Fatima ABD EL DJELIL (SE) – Houcine GUEMARI (SE)



Canton de Marseille 5

Titulaires : Élisabeth SAID (MODEM) – Marc LAVERGNE (LREM)

Remplaçants : Estelle FAURE (LREM) – Youssouf MOHAMED (MODEM)



Canton de Marseille 11

Titulaires : Emmanuelle CHAIX (SE) – Philippe BERGER (AGIR)

Remplaçants : Corinne PELLEGRINI (SE) – Allan JACQUES (UDI)



• Soutiens :



Canton d’Aix-en-Provence 2

Titulaires : Laurence ANGELETTI (LREM) – Jean-Marc PERRIN (DVD)

Remplaçants : Pascale LEONARDI (MODEM) – Mokhtar DERRAR (SE)

Canton de Marseille 6

Titulaires : Geneviève TRANCHIDA (DVG) – Christophe MASSE (TDP)

Remplaçants : Patricia RUIZ (SE) – Aziz GHOLAMALLAH (SE)

