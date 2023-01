Une bonne nouvelle pour la zone industrielle et portuaire de Fos-su-Mer. La candidature du projet Syrius (programme Synergies Régénératives IndUstrielles Sud) portée en chef de file par la plateforme d’innovation Piicto est retenue par l’Etat comme l’une des deux premières “Zibac” (zone industrielle bas carbone) de France. Syrius rassemble les principaux acteurs de la zone industrielle de Fos-sur-Mer qui émet chaque année plus de 18 MtCO2 (soit 25% des émissions industrielles en France).

Zibac : de Fos jusqu’à Gardanne en passant par l’Etang de Berre

Le programme couvre le territoire industrialo-portuaire de la « Zone de Fos – pourtour de l’Étang-de-Berre–Bassin de Gardanne » et mobilise plus de 40 industriels. Il disposera d’un soutien public (Ademe) de 4 millions d’euros pour réaliser une trentaine d’études d’ingénierie et de faisabilité cofinancées par l’Etat dans le cadre de la première phase de l’appel à projets, dite de « maturation ». A noter que les industriels mettent également la main à la poche avec un financement complémentaire de trois millions d’euros. La nouvelle de la sélection de Syrius qui était attendue pour fin 2022, devrait réjouir tous les acteurs économiques impliqués (voir graphique ci-dessous) ainsi que les décideurs politiques. A commencer par le maire de Fos-sur-Mer, René Raimondi qui souhaite que sa commune devienne le démonstrateur mondial de la décarbonation.



Les études menées dans le cadre du Programme SYRIUS portent sur 5 axes :

> Ecologie Industrielle et Territoriale, qui s’attachera à définir une trajectoire de décarbonation globale et scénarios et feuille de route liés aux filières déchets et

plastiques);

> Vecteurs énergétiques/réactifs et infrastructures qui aura pour but d’établir un scénario d’évolution du système énergétique et du système hydrogène, un bilan

carbone et impact sur les trajectoires de décarbonation, et définir les besoin et chiffrage des infrastructures de transport ;

> Captage, Utilisation et Séquestration du Carbone et changements de procédés permettant de caractériser les besoin en flux et infrastructure de CO2, le chiffrage des investissements nécessaires à leur déploiement ainsi qu’une proposition de

scénarii clés;

> Optimisation et décarbonation de la logistique pour définir une trajectoire de décarbonation des flux de logistiques liés aux sites industriels, en lien avec les travaux de décarbonation des filières de productions de carburants fossiles et carburant durables, les possibilités de report modal et les besoins en infrastructures.

> Développement Local et attractivité) qui vise à évaluer les impacts du déploiement des projets de décarbonation de la zone ainsi que les besoins en termes d’emplois et formation. (Source : Ministère de l’Economie).

La galaxie Piicto (Source : ministère de l’industrie)

Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l’industrie, a donc annoncé lundi 16 janvier que la zone industrialo-portuaire de Fos et celle de Dunkerque et de Fos étaient lauréates de l’appel à projets « zones industrielles bas carbone » dans le cadre de France 2030.

« Le Président de la République a fixé le 8 novembre 2022 un objectif de division par deux des émissions industrielles françaises au cours de la prochaine décennie. Pour atteindre cet objectif, la planification écologique est une nouvelle méthode indispensable, afin de mettre en cohérence les efforts demandés aux industriels et le déploiement sur les territoires des solutions technologiques nécessaires à la transition écologique : hydrogène, capture de carbone, chaleur renouvelable, électricité bas carbone » rappelle Bercy dans un communiqué. Dans cette optique, le ministre Roland Lescure a donc annoncé la création de « Zones Industrielles Bas Carbone » où l’Etat soutiendra financièrement le déploiement accéléré des technologies, infrastructures et réseaux nécessaires à la décarbonation.

Zibac : territoire pionnier de la décarbonation

Les deux Zibac, Fos et Dunkerque, sélectionnées ont vocation à constituer des territoires pionniers de la décarbonation de l’industrie française ainsi que des territoires industriels « clé en main » pour les entreprises désireuses d’investir dans la transition écologique, afin d’en faire un levier majeur de réindustrialisation verte.

Deux nouvelles relèves de l’appel à projets, le 15/11/2022 et 15 mai 2023, permettront de sélectionner une dizaine de zones industrielles supplémentaires, les plus émissives, appelées à constituer une deuxième phase de cette initiative précse Bercy.

Porté par le groupement d’intérêt public Euraenergie à Dunkerque, le projet DKarbonation est l’autre projet lauréat de Zibac avec Fos. Il couvre la zone industrialo-portuaire de Dunkerque et engage 30 partenaires publics et privés. L’Etat accorde une aide globale à hauteur 13,6 millions d’euros pour réaliser des études d’ingénierie et de faisabilité de décarbonation de la zone. Ces études porteront sur un large panel de projets : autoroute de la chaleur, construction et intégration d’infrastructures CO2, électrification de la zone, production d’hydrogène bas carbone… « Elles permettront de disposer d’une vue complète des besoins en infrastructures pour la décarbonation de la zone (13,8 MtCO2eq émis en 2019, soit 21% des émissions françaises actuelles) et disposer des meilleures options pour la zone et consolider ainsi ses 17 000 emplois, et contribuer à termes à la création de 3000 emplois supplémentaires directs et 7500 indirects. »

« Faire de la France le pays le plus attractif du monde pour les industries vertes. » Roland Lescure

Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, a déclaré à propos de deux Zibac lauréates : « Je salue les projets portés par les collectifs Euranergie à Dunkerque et PIICTO – Syrius à Fos-sur-Mer qui deviendront les deux premières zones industrielles bas carbone françaises. Ces projets montrent le dynamisme de ces territoires et leur engagement pionnier dans la décarbonation de l’industrie. Ils sont aussi un facteur clé de réindustrialisation verte. Demain, l’attractivité d’un territoire se mesurera à la présence des infrastructures indispensables pour l’industrie décarbonée : l’électricité, l’hydrogène, la capture de CO2. Je suis sûr que la mise en place de zones industrielles bas carbone sur tous les grands bassins industriels français permettra de faire de la France le pays le plus attractif du monde pour les industries vertes. »

