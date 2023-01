Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Gaétan Monari. Le fondateur de la start-up Meteoptim (Aix) a ramené en plateau son régulateur solaire optimisé. Ce petit boîtier s’installe au niveau du groupe de transfert, à côté du ballon d’eau chaude. « Il utilise l’intelligence artificielle et les prévisions météo pour réduire au maximum l’électricité d’appoint des chauffe-eaux solaires », indique l’entrepreneur. Sa solution permettrait de diminuer de 30% la consommation résiduelle. De retour du CES Las Vegas, il nous détaille les avantages pour une entreprise cleantech de participer à cet immense salon dédié à la tech et à l’innovation. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier de Gomet’.

> Meteoptim utilise la météo pour optimiser les installations solaires

Le livre Sur la piste des animaux des calanques et de la Méditerranée

Dans la rubrique “actu de la semaine”, on parle de cette pétition lancée par Jean-Xavier Duhart, citoyen aixois engagé pour la préservation des hérissons. Son manifeste, notamment relayé par des personnalités du monde politique, cumule plus de 260.000 signatures. L’auteur s’adresse directement au président de la République , Emmanuel Macron, et réclame des actions fortes pour éviter que le hérisson ne disparaisse… d’ici 2025. En fin d’émission, on reste sur la thématique biodiversité dans la rubrique “objet de la semaine”. Il s’agit du livre Sur la piste des animaux des calanques et de la Méditerranée, paru en 2022 aux éditions Petit Gabian. Près de 15 espèces sont à découvrir dans cet ouvrage illustré pour petits et grands, accessible à 14 euros.

