Et si la Région Sud devenait un modèle européen de production décarbonée ?

Qui peut afficher en France ou en Europe autant de pôles de compétitivité, de pépinières, d’organismes professionnels, d’entreprises dans les énergies renouvelables que notre région Sud. Mais en même temps elle a développé depuis des siècles une tradition de résilience et un tissu d’entreprises qui dans tous les secteurs s’attaquent avec efficacité et résolution à la décarbonation de nos énergies.

Dans ce hors-série, nous voulons éclairer quatre filières majeures (solaire photovoltaïque, nucléaire, hydrogène, éolien en mer) qui peuvent changer la donne, à la fois de notre économie régionale et du paysage énergétique national.

