Après un combat long de 18 mois contre la maladie, le sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Patrick Boré, est mort cette nuit à l’âge de 64 ans. Réélu maire de La Ciotat malgré une campagne électorale discrète, ce père de famille, avait finalement cédé l’écharpe tricolore de son quatrième mandat à Arlette Salvo (LR) en août dernier.

Premier magistrat de La Ciotat, de mars 2001 à août 2020, il aura également siégé au Conseil départemental et à la Métropole Aix-Marseille-Provence de nombreuses années. « Sportif de haut niveau et adepte du ballon ovale, il a mis sa capacité de travail, de conviction et sa pugnacité au service des Ciotadens », renseignent ses proches ce matin sur Facebook.

De nombreuses personnalités politiques et sportives lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Parmi elles, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, le président LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand et celui de la Région Sud Renaud Muselier. Florilège.

Très attristé par la disparition de mon ami Patrick Boré, sénateur des Bouches-du-Rhône, j’adresse toutes mes pensées et mon soutien à son épouse Nadine et à sa famille. Il restera une figure de La Ciotat et de son département, un homme chaleureux, engagé et courageux. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) July 5, 2021

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès de Patrick BORE, Sénateur, Maire de la Ciotat, ancien du RCT et de nos équipes de France jeunes et universitaires.



J’adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. — Bernard Laporte (@BernardLaporte_) July 5, 2021

Mon ami le Sénateur @Patrick_BORE est décédé cette nuit. Nous perdons un grand compagnon de route, nous perdons un bâtisseur bienveillant et remarquable!

J’adresse, au nom de @MaRegionSud, toutes mes pensées les plus émues à sa famille, ses amis, et ceux qui l’ont aimé. pic.twitter.com/7nngdZ3yn5 — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) July 5, 2021

Pendant près de 20 ans, Patrick Boré a consacré son énergie à sa commune et à ses habitants. La Ciotat perd plus que son Maire honoraire, son Sénateur, elle a perdu un de ses bâtisseurs, un humaniste qui était au service des autres. Pensées à sa famille. pic.twitter.com/OKD7gwbSMe — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) July 5, 2021

Patrick, maire de La Ciotat durant 19 ans, sénateur, vice-président de la Metropole et du Département, a toujours fait de notre territoire et nos habitants, sa priorité même dans ses combats les plus intimes. — Martine VASSAL (@MartineVassal) July 5, 2021

