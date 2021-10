Salon, salle à manger au rez-de-chaussée, boudoir, coin dressing et chambre à coucher à venir en mezzanine, c’est comme une véritable maison qui vient d’ouvrir ses portes, tout en haut du cours Mirabeau, à Aix-en-Provence. Sur 120 mètres carrés, Sarah Poniatowski y présente ses créations signées Maison Sarah Lavoine, dans un esprit chic actuel avec une pointe d’accent parisien. Du canapé au buffet bas, en passant par les luminaires, les miroirs et l’art de table, le choix est large, les lignes épurées et les alliances – velours, rotin, laiton – subtiles.

Deux collections prendront place ici chaque année, en plus des pièces iconiques de la décoratrice comme la série de poufs Léo ou la récente collection capsule Les Tuileries, créée en partenariat avec le musée du Louvre. On découvre également une ligne de prêt-à-porter femme à l’élégance décontractée qui revisite le blouson Oxford comme la veste d’aviateur… et, plus étonnant, une ligne bain et beauté jusqu’au vernis à ongles couleur bleu sarah – cette teinte singulière, devenue symbole de la marque qui se décline à merveille dans toute la boutique.

« Mon moment préféré est lorsque les prototypes arrivent au bureau. C’est la concrétisation de la pensée et c’est très jouissif », nous confiait Sarah Poniatowski lors de l’inauguration de la boutique. Elle est désormais à la tête d’une équipe de 65 collaborateurs et de 13 “Maisons Sarah Lavoine”, un chiffre bien célèbre également ici.

Tout pour une maison signée… Sarah ©DV

Information et lien utiles :



> Maison Sarah Lavoine – 65 cours Mirabeau – Aix-en-Provence

> Du lundi au samedi de 10h à 19h

> https://www.maisonsarahlavoine.com